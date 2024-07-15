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打詐專法三讀通過　劍青檢改期待再完成科偵立法

▲▼ 法務部外觀。（圖／記者劉昌松攝）

▲劍青檢改呼籲國會完成法務部報行政院通過的《科技偵查法》立法。（示意圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

立法院上周三讀通過打詐專法《詐欺犯罪危害防制條例》，賦予政府針對濫用電商廣告、虛擬貨幣與電子支付等行為的管制處罰依據，檢察官改革團體劍青檢改認為，新法將有助於防詐，但科技詐騙手法日新月異，主則《刑事訴訟法》的司法院卻放空6年，劍青檢改呼籲，與其讓幾無科偵專業的司法院舊法新修，不如盡速通過行政院版的新法《科技偵查法》，強化打詐力道。

劍青檢改15日發布聲明表示，儘管國會諸多法案紛擾，然朝野立委仍願意對打詐專法此等民生法案求同存異，終能順利完成黨團協商及三讀通過，足見同舟共濟，重視民生之心。本會亦感謝立委吳宗憲、黃國昌、鍾佳濱及郭國文在4月蒞臨打詐實務研討會的評論人，他們在研討會上允諾支持推動打詐立法，實質上也推動開啟了打詐立法的新篇章

但是隨著新科技詐騙、境外或繞境手法、軟硬體規避工具的暴增，詐騙團體的科技工具大幅進化，劍青檢改認為，第一線檢警面對海量案件、無法溯源的困境，已面臨巨大壓力，科技偵查法制化的立法需求已刻不容緩。

劍青檢改指出，學界認為科技偵查法制的立法體例，應該在現有的《刑事訴訟法》新增專章為宜，自屬正確，然而過去幾年，司法院或因心態保守，或因資訊不足，或因缺乏專業，不曾主動提出任何草案，即使屢經呼籲修法，其亦不動如山；甚至，學界高分貝提醒德國刑事訴訟法近年來大幅增修科偵條文，司法院仍置若罔聞，完全放空六年。

劍青檢改認為，在此等荒怠無奈下，方有法務部另行提出科偵專法草案之窘境；而即使在法務部提出草案後，司法院亦表態贊成由法務部以專法訂之。近日，更係因有心立委之督促，司法院才勉強「觀摩」從而提出《刑事訴訟法》修正草案版本。

劍青檢改對司法院能否主則科技偵查表示疑問，尤其，司法院幾無涉獵科偵之法規人員，更無法比肩行政院能徵調各級機關科技人才，當面對日新月異、不斷演化之各式科技及軟硬體工具，如何期待司法院能即時研修回應？制定適切的施行細則及作業辦法？讓劍青檢改也替司法院感到憂心。

劍青檢改會認為，儘管立法體例本該如何，但考慮到詐騙團體的威脅和科技的快速演進，現階段採取科技偵查專法可能是台灣無奈但更有效的做法。劍青檢改會呼籲重新考量主管機關的專業性和未來修法的展望性，期待能在打詐專法新篇章之後，為科技偵查法制再下一城。

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