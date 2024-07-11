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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

我支持這樣的急轉彎！　藍委喊話民進黨：挺核就「光明正大講出來」

▲台電公司今（12）日宣佈，核一廠已獲原能會核發除役許可，電廠25年除役工作正式啟動。（圖／台電提供）

▲核能爭議再起。（示意圖／台電提供，圖為核一廠）

實習記者歐承翰／台北報導

總統府「氣候變遷對策委員會」副召集人童子賢日前受訪表示，30多年前他也是反核的人，近年才想清楚，地球暖化才是人類公敵，而核能不是。對此，國民黨立委吳宗憲11日指出，廢核是民進黨的神主牌，但不該綁架人民用命來換，若民進黨挺核，就光明正大說出來，「我支持這樣的急轉彎！」

吳宗憲11日在臉書發文指出，2016年時，前中研院長李遠哲曾說，因為電力吃緊，台電申請核一、核二重啟，他要民進黨廢核的口號得說到做到；而8年後，李遠哲擔任國家氣候變遷政策委員會顧問，支持童子賢的擁核立場。他說，核能雖然危險，但比起溫室氣體排放造成人類滅絕的大災難，目前還是有需要的。

吳宗憲提到，無論從溫室氣體的減量，到氣溫逐年飆高，再到產業用電量大，都透露一個需求「我們需要更多的電」，經濟部曾評估，全國用電需求將年增逾2%，在用電量不斷提升下，綠能發展確定無法跟上，能源署曾說要在2025年時，將燃煤發電占比從46%到27%，現在恐怕連下降到30%都是夢想。他強調，若是核電沒了，到最後還不是火力全開，廣大的台灣人民繼續用肺發電，癌症時鐘將會快轉不知道幾分幾秒。

吳宗憲怒批，廢核是民進黨的神主牌，但不該綁架人民用命來換，理想很豐滿，也請要看看現實很骨感，該轉彎就轉彎。他也說，只要對人民有幫助的，朝野都會支持，如同先前民進黨的環保署副署長詹順貴說，如果民進黨換人執政後要改變立場、擁核，就光明正大講出來。

吳宗憲坦言，錯誤能源政策不僅傷害環境、產生通膨等等的成本，更會傷害人民生活，執政者應以蒼生為念。他更質問總統賴清德，一個是讓核電廠延役；一個是發展核能，要哪一個？

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