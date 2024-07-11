藍控釋憲「1打4不公正」　綠曝3「真相」打臉：講不清楚反而怪裁判？

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

昨（10日）憲法法庭開庭審理國會擴權法案釋憲之暫停處分，藍營痛批大法官當綠打手、在野黨一打四不公正。對此，民進黨發言人吳崢今提出三點回應，並表示，一次侵犯多個機關的憲法職權，當然要讓被侵害的機關全都說清楚，難道賴士葆車禍撞到兩個人，可以反過來說怎麼可以二打一嗎？「反質詢」定義裁判當然要詢問清楚，講不清楚反而怪裁判，理由伯是你？

吳崢表示，國會擴權法案的憲法法庭，才剛結束準備程序不到24小時，不意外的藍白已經開始抹黑大法官，意圖污衊大法官的專業和公正性，藍白完全是作賊心虛，準備翻臉不認帳。但國民黨的推託之詞實在太無恥可笑，馬上來一一打臉。

第一、國民黨哭說大法官精心佈置憲法法庭，在野黨一打四不公正。吳崢指出，真相是藍白黑箱擴權，立委想當太上皇、法官、檢察官、監委，一次侵犯多個機關的憲法職權。當然要讓被侵害的機關全都說清楚。賴士葆車禍撞到兩個人，可以反過來說怎麼可以二打一嗎？

第二、國民黨說，大法官當民進黨打手，跳下來助拳民進黨。吳崢說明，真相是大法官是公正裁判，不是選手。藍白選手自己準備不足，又搞不清楚規則，主張講不清楚，「反質詢」定義講不出來，裁判當然要詢問清楚，才能做出公正判斷。選手一問三不知，反而怪裁判，理由伯是你？

第三、當初國民黨提出前瞻條例釋憲大法官不受理，辦藍不辦綠。吳崢強調，真相是大法官當初駁回國民黨的理由，是因為國民黨釋憲人數不足，要件不符「立法委員現有總額三分之一以上，就其行使職權」規定，連聲請門檻都沒達到，怎麼可能會受理？