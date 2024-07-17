共和黨全代會再出事！蒙面男持AK-47步槍欲闖會場　警迅速抓人

▲警方在共和黨全代會附近再捕獲一名持槍男子。非新聞發生地點。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國共和黨在密爾瓦基（Milwaukee）舉行為期4天的全國代表大會。儘管會場戒備森嚴，但當地卻接連傳出驚魂事件。一名聯邦執法人員向福斯新聞證實，警方除了16日在會場外擊斃一名持刀男子外，還捕獲一名戴著滑雪面罩、攜帶AK-47步槍的男子。

據福斯新聞報導，國土安全調查人員和國會警察在共和黨全國代表大會附近巡邏時，在當地15日下午1時左右，發現會場數個街區外有一名可疑男子正試圖靠近費瑟夫論壇（Fiserv Forum）。

Armed man in ski mask arrested while approaching Republican National Convention perimeter in Milwaukee https://t.co/zfkuLTus8Q — Fox News Politics (@foxnewspolitics) July 16, 2024

這名戴著滑雪面罩、背著戰術包的21歲男子被攔下後，警方在他的包包裡發現了一把AK-47步槍和一個滿彈匣。目前，警方還不清楚男子持槍接近共和黨全國代表大會會場的意圖，但當局已迅速將其逮捕，並確認他沒有隱蔽持武權。

福克斯新聞就此事聯繫了特勤局和國土安全調查局，但尚未得到回應。除了這起逮捕事件之外，密爾瓦基警方也在16日發現一名持刀男子出現在了共和黨全國代表大會附近，隨後開槍將其擊斃。報導稱，共和黨全國代表大會在總統川普13日遇襲後接連傳出這一系列持武事件，安全措施令人擔憂。