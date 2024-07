共和黨全代會再出事！蒙面男持AK-47步槍欲闖會場　警迅速抓人

▲警方在共和黨全代會附近再捕獲一名持槍男子。非新聞發生地點。(示意圖/VCG)

記者葉睿涵/編譯

美國共和黨在密爾瓦基(Milwaukee)舉行為期4天的全國代表大會。儘管會場戒備森嚴,但當地卻接連傳出驚魂事件。一名聯邦執法人員向福斯新聞證實,警方除了16日在會場外擊斃一名持刀男子外,還捕獲一名戴著滑雪面罩、攜帶AK-47步槍的男子。

據福斯新聞報導,國土安全調查人員和國會警察在共和黨全國代表大會附近巡邏時,在當地15日下午1時左右,發現會場數個街區外有一名可疑男子正試圖靠近費瑟夫論壇(Fiserv Forum)。

Armed man in ski mask arrested while approaching Republican National Convention perimeter in Milwaukee https://t.co/zfkuLTus8Q