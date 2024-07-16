川普遇刺50歲義消爸「救妻女被射殺」　妻透露他生前最後一句話

▲受害者遺孀講述當時情況。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國前總統川普13日在賓州造勢活動中遇襲，事件造成50歲義消康沛拉托爾(Corey Comperatore)為了保護妻女被射殺，妻子海倫(Helen Comperatore)對外透露他死前說的最後一句話。

川普13日在賓州巴特勒市(Butler)進行造勢活動時，遭20歲男子克魯克斯(Thomas Matthew Crooks)持槍攻擊，當槍聲響起時，身為義消的康沛拉托爾立刻衝向妻女，為了保護家人被射殺。

海倫接受《紐約郵報》採訪時表示，事件發生時，丈夫立即對她大喊，「趴下！這是他對我說的最後一句話，他是我的英雄」。

海倫還透露，事件發生後總統拜登曾致電給她，但她拒絕和對方通話，「我不想和他講話，我的丈夫是一名虔誠的共和黨人，他不會希望我和拜登說話」，但她強調她對拜登沒有抱有惡意，也不會把事件怪罪在拜登身上。

海倫表示，她和丈夫是從高中交往的情侶，在一起即將年滿29年，13日全家人一起前往川普造勢活動時，原以為會度過美好的一天，沒想到最後變成一場悲劇，現在只希望世人能將丈夫是一名慈愛父親的形象記在心中。