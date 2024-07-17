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試管男嬰產後護理之家窒息亡！家屬怒「滑手機餵奶」　院方回應

▲▼孩子,嬰兒,懷孕,新生兒,寶寶。（圖／取自Pixabay）

▲男嬰住產後護理之家10天，結果就發生窒息的情況仍拔管離世拔管離世。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

嘉義一對夫妻透過試管嬰兒的方式產子，沒想到入住產後護理之家短短10天，就發生窒息的情況，送醫搶救後還是拔管離世，事件在網路上引發討論，長庚產後護理之家的臉書也因此被灌爆。對此，院方也回應，有積極說明治療、照顧情況，不過沒有獲得家屬理解，基於保護嬰兒的隱私權，依法不得對外提供病情說明。

這名母親在臉書社團當中分享兒子出生的過程，6月13日真空吸引出生，不久後就因為缺氧、呼吸急促，住進加護病房觀察治療，直到6月24日痊癒出院，才住進長庚月子中心。

不過，母親7月3日下午5點將孩子送回嬰兒室，隔了約4個小時左右，孩子就傳出噩耗，在月子中心急救了10分鐘，送到隔壁的急診時已無呼吸心跳，才住了短短10天就發生這種事，讓她無法接受。母親還說，監視器畫面相當模糊，但值班人員靠著小床，讓寶寶自己喝奶，更是一邊玩手機一邊照顧，每4、50分鐘才巡視一次。

▲寶寶,嬰兒（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男嬰住產後護理之家10天，結果就發生窒息的情況仍拔管離世拔管離世。（示意圖／免費圖庫Pexels）

這名母親補充，7月10日做核磁共振時，孩子腦部已確定全面性嚴重受損，負責呼吸心跳的腦幹也已受損，只能靠機器維持生命跡象、無法自主呼吸，也永遠無法甦醒。7月12日孩子已不再用藥、抽血，他們15日也忍痛決定放手，讓孩子離開。

事件引起大量討論，不少網友到臉書粉專狂灌留言，大罵「你們疏失也太誇張了吧！護理人員一句道歉也沒有，爛透了」、「是否要公布一下當時畫面來讓大家評論一下」、「你們有必要出面說明道歉，有小嬰兒死了，然後一副不關你們的事這樣對嗎？」

根據《中央社》報導，醫院16日回應，該名男嬰入住產後護理之家，期間提供了全面照護，不過7月3日晚間發生緊急狀況，搶救時都給予必要的處置，但仍無法挽救孩童的性命。雖然已有積極解釋醫治、照護的情況，但沒有獲得家屬諒解。基於相關法令規定，院方為了保護嬰兒隱私權，不得說明病情。

 
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