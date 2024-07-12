劣警開德州撲克賭場賺黑錢！還通風報信　嘉義市警局火速停職

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義市第一警分局一名28歲羅姓警員，與柳姓友人共同開設實體德州撲克賭場，從中謀取不法暴利，還提供警方掃蕩賭博專案時間，以利友人逃避查緝，警局發現後自清報請嘉義地檢署指揮偵辦，日前將羅警和柳男送辦，羅員並遭法院裁定羈押禁見，第一分局也立即給予停職處分。

▲警員(中)涉嫌賭博、洩密，嘉義市警一分局予以停職處分 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

嘉義市第一警分局指出，羅員涉嫌自2021年9月起，與好友柳姓共犯開設實體德州撲克賭場，供不特定賭客實地玩賭，從中謀取不法暴利，期間羅員曾洩露職務上知悉警方掃蕩賭博專案時間等應保守之秘密，使得柳姓共犯得以規避警方查緝，案經第一警分局主動發現，報請嘉義地方檢察署指揮偵辦。

經檢察官指揮嘉義市政府警察局蒐證多時，認羅員及柳姓共犯涉有賭博、洩密重嫌，遂發動偵查行動，涉案羅員經檢察官複訊後聲請羈押，並經嘉義地方法院法官裁定羈押，第一警分局依警察人員人事條例等相關規定予以羅員停職，並追究相關人員考監不周責任。

第一警分局強調針對員警違法、違紀案件，將秉持「警紀警辦」、「不掩飾」、「不庇縱」、「不護短」的立場及態度，同時也呼籲民眾及員警應有守法觀念，切勿因一時心存僥倖而觸犯法令，後續並將配合臺灣嘉義地方檢察署指揮深入偵辦，以維社會良好治安。