溫王爺聖誕580斤烏魚子大放送　東港東隆宮廟埕「連兩晚開攤」

▲溫府德修共和協會人員著手準備烏魚子。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳崑福／屏東報導

農曆11月1日為屏東東港東隆宮溫府千歲聖誕，甲辰正科大總理鄭春忠依循往例向王爺請示結緣方式，獲示在廟埕設攤免費供餐。今年特別準備市價逾百萬元、重達580台斤的烏魚子，搭配多樣葷素美食，連續兩晚邀請信眾在參拜之餘，一同分享王爺聖誕的喜悅與溫暖。

農曆11月1日是東港東隆宮溫府千歲聖誕，每年這時都湧入大批信眾前來祝壽參拜，場面相當熱鬧。擔任甲辰正科大總理的鄭春忠，從小就是溫王爺虔誠信徒，依循傳統，每年王爺生日前都會透過擲筊向王爺請示，決定當年度以何種方式與信眾結緣。

今年擲筊結果指示，可在東隆宮廟埕設攤，免費提供餐點與信眾分享。鄭春忠隨即著手規劃，安排6個結緣攤位，其中包括1攤素食、5攤葷食，內容豐富多元，準備了黑輪、素食壽司、豬肉串、雞肉串、杏鮑菇、冰淇淋等，讓前來祝壽的民眾都能輕鬆享用。其中最引人注目的，莫過於現場準備的烏魚子。

鄭春忠表示，今年特別準備580台斤烏魚子，市價超過百萬元，希望讓信眾感受到王爺滿滿的庇佑與祝福。相關規劃過程中，也特別與在高雄從事石斑魚養殖的好友蘇清標，以及溫府德修共和協會理事長鄭有莉共同商討，力求讓結緣活動圓滿順利。

本次結緣活動訂於19、20日兩天舉行，每天下午6時38分起至晚間10時止，歡迎信眾在參拜王爺之餘，於廟埕共享美食，一同感受王爺生的喜悅氣氛。

鄭春忠指出，雖然星期六（20日）才是溫府千歲聖誕正日，但考量不少信眾會在星期五（19日）下班後便趕赴廟宇參拜，往往來不及用晚餐，王爺體恤信眾虔誠心意，特別指示準備簡單的冷、熱食，讓大家能在安心參拜之餘，也能溫飽身心，充分展現溫王爺慈悲為懷、照顧信眾的精神。