地方 地方焦點

心臟病不是突然來的！三高病患是機率問題　醫曝：不痛的最危險

▲▼門諾醫院舉辦心臟病友會，病友們的提問，在會場上引發共鳴。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲門諾醫院舉辦心臟病友會，病友們的提問，在會場上引發共鳴。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「我三酸甘油脂才500，怎就中風了？有人破千都沒事，這說不通吧？」病友的提問，在心臟病友會現場引發共鳴。門諾醫院心血管中心主任陳翰興醫師指出，心肌梗塞、中風多半不是「突然發生」，而是血管在長期高血脂、高血壓、高血糖影響下逐漸硬化、狹窄，會在何時發生也是機率問題，確定的是「高膽固醇不會痛，等到出事，通常為時已晚！」
 
門諾醫院舉辦心臟病友會，會前特別邀請協力廠商免費為病友進行血管硬化程度與脂蛋白(a)檢測，讓病友先看懂自己的數字，再由醫師與營養師接力說明，釐清長年困擾病友的心血管迷思。

▲▼門諾醫院舉辦心臟病友會，病友們的提問，在會場上引發共鳴。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲心臟病友會會前特別邀請協力廠商免費為病友進行血管硬化程度與脂蛋白(a)檢測。

陳翰興醫師以生活化比喻說明，血管就像道路，低密度脂蛋白（LDL，俗稱壞膽固醇）就像在路上高速奔馳的大卡車，數量越多、時間越久，越容易造成塞車甚至翻車事故；高密度脂蛋白（HDL，好膽固醇）則負責把多餘脂肪載回肝臟代謝，維持道路順暢。
 
他強調，曾發生心肌梗塞、裝過心臟支架的病友，LDL控制目標應低於70 mg/dL，高風險族群甚至需降到55以下，「膽固醇不是一次降下來就沒事，而是要長期穩定控制，才是真的在救命。」

▲▼門諾醫院舉辦心臟病友會，病友們的提問，在會場上引發共鳴。（圖／門諾醫院提供，下同）

病友會也特別安排脂蛋白(a)檢測。陳翰興醫師說明，脂蛋白(a)與遺傳關係密切，即使飲食清淡、生活規律，數值仍可能偏高，台灣約有一成民眾屬於高風險族群。
 
「知道不是為了嚇自己，而是提醒要更嚴格保護自己。」他指出，若脂蛋白(a)偏高，更應把其他可控制的危險因子顧好，包括膽固醇、血壓與血糖，才能降低心血管事件發生率。
 
「我才500就中風？」醫師一句話解迷思，針對病友提問「為何三酸甘油脂只有500就中風，有人飆到1000多卻沒事」，陳翰興醫師直言，心血管疾病從來不是只看一個數字。是否發生中風，還與血管本身是否已有動脈硬化、血壓與血糖控制、生活習慣與個人體質息息相關。

▲▼門諾醫院舉辦心臟病友會，病友們的提問，在會場上引發共鳴。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲門諾醫院營養師林育如從餐桌切入，提醒病友心血管飲食不是「什麼都不能吃」，而是「油要選對、份量要剛好」。

他形容，有些人的血管就像新鋪好的柏油路，即使車多一點仍撐得住；但有些人血管早已坑坑洞洞，只要一輛失控的車，就可能釀成大事故。「所以不是你比較倒楣，而是血管早就撐不住了。」
 
陳翰興醫師也提醒，三酸甘油脂容易受到飲食、飲酒與抽血前狀態影響，單次數值不能掉以輕心，更不該彼此比較，「重點不是別人怎樣，而是你自己的血管，能不能承受這樣的負荷。」
 
吃得對，比吃得少更重要，在藥物與風險管理之外，門諾醫院營養師林育如從餐桌切入，提醒病友心血管飲食不是「什麼都不能吃」，而是「油要選對、份量要剛好」。她指出，橄欖油、苦茶油、芥花油屬於優質油脂，應取代動物油、奶油與椰子油；炸物、加工肉品與紅肉則要盡量減少。

▲▼門諾醫院舉辦心臟病友會，病友們的提問，在會場上引發共鳴。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲門諾醫院心血管中心主任陳翰興醫師指出，心肌梗塞、中風多半不是「突然發生」。

林育如也提醒，不少病友過度節食，反而導致營養不良與肌力下降，建議以全穀雜糧、蔬果、豆類、深海魚與適量堅果為主，搭配規律運動與藥物治療，才能真正保護心臟。
 
病友最關心　三大問題一次說清楚
對於病友常問「沒有症狀還要不要治療？」陳翰興醫師直言，高血脂是典型的「沉默殺手」，等到有症狀，往往已是中風或心肌梗塞；至於保健食品能否取代藥物，他也坦言效果有限，人體膽固醇約七成由肝臟自行製造，藥物仍是控制關鍵。至於是否能自行停藥，醫師強調不建議，應與醫師討論調整，而非貿然停藥。
 
活動最後，陳翰興醫師提醒，冬季是心血管疾病好發期，若出現胸悶、胸痛、呼吸困難或冒冷汗等症狀，務必立即就醫，把握黃金治療時間。門諾醫院心導管團隊全年無休，持續守護花東地區民眾的心臟安全。
 

12/15 全台詐欺最新數據

