霸王餐台灣網美穿囚服出庭　多次打斷法官遭訓斥：我講話妳閉嘴

記者詹雅婷／綜合報導

自稱來自台灣的美國紐約網美Pei Chung多次在高檔餐廳吃霸王餐被抓包，在落網之後被關押入獄。17日這天，她身穿監獄服裝現身布魯克林法庭，雙手上銬，且因為法庭上多次打斷法官發言，遭到法官訓斥。

貴婦形象沒了　雙手上銬穿監獄服

紐約郵報報導，這名愛穿精品服飾的女子Pei Chung據信短短一個月內吃霸王餐至少8次，就連米其林餐廳也受害。打開她的社群媒體，她似乎過著貴婦生活，穿著皮草大衣、手提名牌包，但如今卻是上銬站上法庭，改穿一身橄欖綠監獄服裝，形象落差極大。

在布魯克林刑事法庭聽證會上，Pei Chung多次打斷法官雷諾斯（Orville Reynolds）的發言，讓雷諾斯忍無可忍當場發飆，更罵她「我說話的時候妳不要說話！明白嗎？」接著她說，「那是不對的。」

多次吃霸王餐　餐廳黑名單　

其實Pei Chung的律師德查勒斯（Henry Dechalus）曾向法院要求禁止媒體拍攝，主張這會侵害權益並被媒體利用牟利，但法官以「涉及公眾利益」為由駁回申請。

事實上，Pei Chung早已是紐約餐飲界黑名單，警方透露她至少10次吃霸王餐被報警，其中一次是在威廉斯堡Mole Mexican Bar and Grill餐廳消費149美元（約新台幣4700元）後，企圖不付錢就走人。

依據先前報導，Pei Chung還曾在一間餐廳消費結帳時消失長達45分鐘，結果被發現躲在洗手間，「當她出來要結帳的時候，她還問服務人員是否願意替她付錢，她會用其他方式來償還」，暗示以性服務來支付餐點費用，最終餐廳選擇報警處理。

Pei Chung已於11月26日被下令接受精神鑑定，因為她的律師聲稱她無法理解所面臨的指控。她如今被控「服務盜竊罪」（theft of services）關押入獄，案件仍在進行中。

▼Pei Chung已於11月26日被下令接受精神鑑定。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 美國警方多次逮捕一名34歲布魯克林女子Pei Chung。（圖／翻攝自IG）

12/16 全台詐欺最新數據

461 1 8866 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

恐怖畫面曝！母子被夾1死1傷　暴衝婦低頭不語移送
快訊／知名車商「超巨招牌」突砸落　整排汽機車慘毀
台灣網美穿囚服現身！　遭法官訓斥：我講話妳閉嘴
23歲女「遺體碎裂」花15小時修復！　殯葬業者嘆：慘不忍睹
快訊／偵查佐上班未到！　同仁搜尋赫見陳屍車內
快訊／Energy書偉辣妻懷孕了！「一次多2個新成員」
23歲女遭撞慘死！　妹淚「承諾1句話」才獲允筊

霸王餐紐約北美要聞

