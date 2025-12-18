天災不斷仍交出亮眼成績單　台南農業拚國際、走向永續

▲台南市長黃偉哲推動農業國際化，帶領農漁會與優質業者拓展海外市場，台南農產成功行銷多國、商機突破10億元。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年對台南農業而言，是一場硬仗。從0121地震重創東山、六甲、楠西等地龍眼烘焙窯，到關稅議題、丹娜絲颱風帶來大規模農損，甚至接連面對非洲豬瘟與毒雞蛋風暴，在多重挑戰夾擊下，台南市政府仍在市長黃偉哲帶領下，交出一張「撐得住、走得遠」的農業成績單。

市府積極推動農業國際化，2025年共參與4場海外國際食品展、辦理42場以上國際行銷活動，成功讓台南農產站上國際通路。包括「台南八田米」首度進軍日本超市、虱目魚排外銷澳洲，芭樂與鳳梨首度打入法國與荷蘭市場，產品行銷日本、韓國、新加坡、馬來西亞、加拿大、澳洲、法國、荷蘭等8國，累計促成商機突破10億元。

內銷表現同樣亮眼，「2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展」期間，台南農產精品館創下836萬元歷史新高營業額；「台南國際芒果節」更吸引全國目光，官方臉書瀏覽次數突破102萬次。即便天災頻仍，也激發地方創意行銷能量，透過全台展售活動，讓農民直接對接消費者。



在基礎建設方面，「玉井農產加工及冷鏈物流中心」總經費6億3,900萬元，預計2026年下半年完工，年處理量可達8500公噸，將有效穩定產地價格、提升保鮮與供應鏈效率。

將軍漁港「智慧水產加工及物流運籌中心」則投入1.88億元，符合HACCP與GHP標準，成為南部冷鏈與加工示範基地，年處理量逾1000公噸，預計115年啟用，未來將強化台灣鯛、虱目魚等水產內外銷動能，並帶動地方就業。

市府持續改善農漁水路，2025年核定改善經費3億8200萬元，修繕長度85.591公里；自2019年至2025年，累計投入21億4311萬元，改善農路總長達649公里。禽舍改建方面，2025年核定3場非開放式禽舍改建，補助經費1940萬元，提升防疫與飼養安全。

市府爭取多項農業天然災害救助，累計受理30452件，核發救助金17.58億元，並協助修復龍眼乾烘焙窯178處；丹娜絲颱風後，也協助清運農業廢棄物逾2萬公噸，並輔導溫網室重建162件，補助金額約2.5億元。

被譽為「國際明星鳥」的黑面琵鷺，來台南度冬族群數量從2020年的1839隻成長至2025年的2,439隻，顯示濕地保育成果顯著。水雉生態保育亦成果豐碩，114年成功孵化1063巢，核發獎勵金318萬9000元。

官田水雉生態教育園區榮獲WLI「星級濕地中心獎」，台南也以多項永續行動獲得TSAA台灣永續行動獎與健康城市獎肯定。



市府推動休閒農業，東山175、營墘等休閒農業區陸續公告，結合農業與觀光提升附加價值。動物防疫方面，非洲豬瘟與芬普尼雞蛋檢測全面陰性，並新增3座寵物友善公園，打造人與動物共好的友善城市。

漁業方面，市府投入逾1.3億元推動「永續漁業三支箭」，包括改良環保浮具、區劃漁業權及漁港疏浚，從源頭減污、保障漁民權益，為台南海洋生態與漁業發展奠定長遠基礎。