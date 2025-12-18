　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

天災不斷仍交出亮眼成績單　台南農業拚國際、走向永續

▲台南市長黃偉哲推動農業國際化，帶領農漁會與優質業者拓展海外市場，台南農產成功行銷多國、商機突破10億元。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲推動農業國際化，帶領農漁會與優質業者拓展海外市場，台南農產成功行銷多國、商機突破10億元。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年對台南農業而言，是一場硬仗。從0121地震重創東山、六甲、楠西等地龍眼烘焙窯，到關稅議題、丹娜絲颱風帶來大規模農損，甚至接連面對非洲豬瘟與毒雞蛋風暴，在多重挑戰夾擊下，台南市政府仍在市長黃偉哲帶領下，交出一張「撐得住、走得遠」的農業成績單。

市府積極推動農業國際化，2025年共參與4場海外國際食品展、辦理42場以上國際行銷活動，成功讓台南農產站上國際通路。包括「台南八田米」首度進軍日本超市、虱目魚排外銷澳洲，芭樂與鳳梨首度打入法國與荷蘭市場，產品行銷日本、韓國、新加坡、馬來西亞、加拿大、澳洲、法國、荷蘭等8國，累計促成商機突破10億元。

▲台南市長黃偉哲推動農業國際化，帶領農漁會與優質業者拓展海外市場，台南農產成功行銷多國、商機突破10億元。（記者林東良翻攝，下同）

內銷表現同樣亮眼，「2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展」期間，台南農產精品館創下836萬元歷史新高營業額；「台南國際芒果節」更吸引全國目光，官方臉書瀏覽次數突破102萬次。即便天災頻仍，也激發地方創意行銷能量，透過全台展售活動，讓農民直接對接消費者。


在基礎建設方面，「玉井農產加工及冷鏈物流中心」總經費6億3,900萬元，預計2026年下半年完工，年處理量可達8500公噸，將有效穩定產地價格、提升保鮮與供應鏈效率。

將軍漁港「智慧水產加工及物流運籌中心」則投入1.88億元，符合HACCP與GHP標準，成為南部冷鏈與加工示範基地，年處理量逾1000公噸，預計115年啟用，未來將強化台灣鯛、虱目魚等水產內外銷動能，並帶動地方就業。

市府持續改善農漁水路，2025年核定改善經費3億8200萬元，修繕長度85.591公里；自2019年至2025年，累計投入21億4311萬元，改善農路總長達649公里。禽舍改建方面，2025年核定3場非開放式禽舍改建，補助經費1940萬元，提升防疫與飼養安全。

▲台南市長黃偉哲推動農業國際化，帶領農漁會與優質業者拓展海外市場，台南農產成功行銷多國、商機突破10億元。（記者林東良翻攝，下同）

市府爭取多項農業天然災害救助，累計受理30452件，核發救助金17.58億元，並協助修復龍眼乾烘焙窯178處；丹娜絲颱風後，也協助清運農業廢棄物逾2萬公噸，並輔導溫網室重建162件，補助金額約2.5億元。

被譽為「國際明星鳥」的黑面琵鷺，來台南度冬族群數量從2020年的1839隻成長至2025年的2,439隻，顯示濕地保育成果顯著。水雉生態保育亦成果豐碩，114年成功孵化1063巢，核發獎勵金318萬9000元。

官田水雉生態教育園區榮獲WLI「星級濕地中心獎」，台南也以多項永續行動獲得TSAA台灣永續行動獎與健康城市獎肯定。

▲台南市長黃偉哲推動農業國際化，帶領農漁會與優質業者拓展海外市場，台南農產成功行銷多國、商機突破10億元。（記者林東良翻攝，下同）


市府推動休閒農業，東山175、營墘等休閒農業區陸續公告，結合農業與觀光提升附加價值。動物防疫方面，非洲豬瘟與芬普尼雞蛋檢測全面陰性，並新增3座寵物友善公園，打造人與動物共好的友善城市。

漁業方面，市府投入逾1.3億元推動「永續漁業三支箭」，包括改良環保浮具、區劃漁業權及漁港疏浚，從源頭減污、保障漁民權益，為台南海洋生態與漁業發展奠定長遠基礎。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
婚宴「3人包3100玩具鈔」塞名片　新人傻眼：哪來的臉
《黑白2》「神級主廚」是台灣籍！　超狂背景曝
首款折疊iPhone渲染圖再爆！　機身造型矮胖化
謝京穎懷雙胞胎！經紀公司證實「雙倍驚喜」爆停工：健康優先
快訊／海基會董事長吳豊山宣布辭任
彈劾賴清德！通過機率曝　黃揚明分析「真正目的」
也在賣涼糕！「天菜涼糕哥」超正親妹IG曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

天災不斷仍交出亮眼成績單　台南農業拚國際、走向永續

8分鐘全對奪冠！嘉藥食品系陳筑婷　K Cup國際咖啡杯測賽摘金

手沖、杯測拚實力！　崑山科大餐飲系金爵獎國際賽奪1金2銅

非洲賴索托院童拜會市長獻唱感恩　黃偉哲：讓愛與希望跨越國界

使用人次翻倍成長！花蓮敬老愛心計程車規劃提高補助擴大辦理

通過率100%！超越全國平均48%　花工電子科乙級檢定術科全壘打

跨域不再迷路！　南分署YS助外文系青年轉職成功躍升「國貿尖兵」

心臟病不是突然來的！三高病患是機率問題　醫曝：不痛的最危險

樺加沙+潰堤重創農業！花蓮縣府公告7次現金補助　核撥1991萬

幸福快遞請簽收！花蓮幸福耶誕城點燈　提供市集接駁專車

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

天災不斷仍交出亮眼成績單　台南農業拚國際、走向永續

8分鐘全對奪冠！嘉藥食品系陳筑婷　K Cup國際咖啡杯測賽摘金

手沖、杯測拚實力！　崑山科大餐飲系金爵獎國際賽奪1金2銅

非洲賴索托院童拜會市長獻唱感恩　黃偉哲：讓愛與希望跨越國界

使用人次翻倍成長！花蓮敬老愛心計程車規劃提高補助擴大辦理

通過率100%！超越全國平均48%　花工電子科乙級檢定術科全壘打

跨域不再迷路！　南分署YS助外文系青年轉職成功躍升「國貿尖兵」

心臟病不是突然來的！三高病患是機率問題　醫曝：不痛的最危險

樺加沙+潰堤重創農業！花蓮縣府公告7次現金補助　核撥1991萬

幸福快遞請簽收！花蓮幸福耶誕城點燈　提供市集接駁專車

新北U18／先發測試收成效！　臺東拿下8強門票教頭陳峰岳點關鍵

串流收視週榜／《太陽》二部曲上線4天排名揭曉！《認罪》雙影后飆戲

蔡英文包場！《大濛》逆勢賣破5千萬　80歲阿伯「天天報到」狂刷10遍挺國片

大玩「提帽小人」！蔣萬安宣傳北市聯名史努比　笑與大寶先討論

首爾地鐵工地鋼筋倒塌！「7工人遭埋」全數救出　1人心臟驟停

喜迎桃園新站！桃合特區2100坪壯闊基地「佳陞豐禾」綠捷G06站　醫療、公園、名校全機能Alfa Safe耐震宅

乾杯新品牌「牛舌佑介」12/21開幕　定食套餐最低390元

鋪滿巧拼降噪音！樓下住戶「仍抗議小孩太吵」　她嘆：只能搬家嗎

高虹安貪汙無罪「立法院關鍵公文曝」　民進黨團揪貓膩

溫王爺聖誕580斤烏魚子大放送　東港東隆宮廟埕「連兩晚開攤」

【空襲柬埔寨】泰國F-16戰機轟炸畫面曝　2建築物秒變平地

地方熱門新聞

6米巨柴現身七股鹽山「柴鹽滾滾鬧新春」寵物列車同步啟程

桃園整合大數據　掌握新住民發展需求　

酒駕追撞垃圾車23歲女清運人員殉職南市府比照因公致死協助家屬

全國首創　桃園好孕專車明年2月起提供安全座椅

ACC阿彌陀佛關懷會「2025行願非洲感恩之旅」安平觀音亭參訪獻唱

民進黨彰縣長提名民調：陳素月小贏2%

近億元轉運站被轟爆：公務員要有良心！

油污真相！台水證實溶解性廢油入淨水場

桃竹苗分署帶領18家庇護工場　辦理公益市集

黑松九年陪伴　桃園「永久綠旗」學校誕生

花蓮幸福耶誕城點燈　提供市集接駁專車

心臟病不是突然來的　醫：三高病患是機率問題

女賣屋驚見男子「寄居」機械車位當雅房

南分署YS助外文系青年轉職成功躍升「國貿尖兵」

更多熱門

相關新聞

撞死女清潔員　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

撞死女清潔員　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

台南陳姓女清潔隊員16日遭酒駕鄭男撞死，今（18日）陳女家屬回到現場招魂時，擲筊多次未果，連葬儀業者都稱罕見。知名民俗專家廖大乙對此直言，陳女「人生才剛開始就冤死，怨氣非常重」，他強烈建議鄭男必須親自到場下跪懺悔，直到獲得死者原諒為止，否則這股怨念恐怕會糾纏肇事者一生，難以平息。

垃圾車剖成2半移出大體　女清潔員艱辛修復過程曝

垃圾車剖成2半移出大體　女清潔員艱辛修復過程曝

男友哭得比我們傷心！母談愛女淚崩

男友哭得比我們傷心！母談愛女淚崩

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊

23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊

關鍵字：

天災成績單台南農業

讀者迴響

熱門新聞

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

快訊／Energy書偉辣妻懷孕了！

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

張韶涵造型翻車！遭酸「仙女變阿姨」

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

狂喊開心！吊車大王「再添2小老婆」影片曝

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

涼糕哥再度惹爭議　民眾爆他切糕未戴口罩

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面