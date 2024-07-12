包庇線上賭博業者！嘉義警涉瀆職被約談偵訊　收押禁見

▲嘉義警員涉及瀆職包庇線上賭博，檢方向法院聲請羈押禁見獲准。（圖，嘉義地檢署／記者翁伊森攝）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義市某派出所一名28歲羅姓警員，因涉嫌包庇線上賭博網站，遭檢調專案人員約談偵訊後，因為涉案重大，遭檢察官依公務員洩密、包庇賭博、重利等罪嫌，向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准。

嘉義地方檢察署指出，嘉義市政府警察局第一分局發現轄下某派出所警員，涉嫌包庇線上賭博網站情資，報請檢察官指揮偵辦，經組成專案小組查訪、蒐證後，於2024年7月11日持嘉義地方法院搜索票執行搜索，扣得相關事證，並傳喚羅姓警員及柳姓業者到案。

經江檢察官漏夜訊問羅員等人後，認柳姓業者涉犯刑法賭博、重利等罪嫌，新台幣3萬元交保，羅員涉犯刑法公務員洩密、包庇賭博、重利等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有羈押之原因及必要，向嘉義地院聲請羈押禁見獲准。

警方指出，羅員涉嫌自2021年9月起，與好友柳姓共犯開設實體德州撲克賭場，供不特定賭客實地玩賭，從中謀取不法暴利，期間羅員並曾洩露職務上所知悉的警方掃蕩賭博專案時間等應保守之秘密，使得柳姓共犯得以規避警方查緝。

嘉義地方檢察署呼籲全體公務員，平日應謹言慎行，恪遵公務員廉政倫理規範，積極查緝不法及維護社會治安，不做影響社會觀瞻的事，以期有效端正紀律並防制風紀案件發生，共同維護公務員及機關之清廉形象。