川普制裁！　委內瑞拉通膨失控飆556％

▲圖為委內瑞拉貨幣玻利瓦。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普宣布下令全面封鎖所有進出委內瑞拉的受制裁油輪，部分油輪已經開始改變航向。彭博報導，隨著川普加大施壓力道，如今委內瑞拉通貨膨脹情況越來越嚴重，在截至12月17日的過去12個月期間，委內瑞拉通膨率飆升至556%，遠高於今年六月下旬的219%，更與2024年的45%相差甚遠。

報導稱，這項以首都卡拉卡斯（Caracas）麵包店販售一杯咖啡價格為基準的通膨指標，儘管只衡量單一產品，但已是該國停止定期發布經濟數據十年來最佳的即時通膨參考指標。

在過去這幾個月，川普政府不斷加大對委內瑞拉施壓力道，目的之一是為了推翻長期執政的總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。就在本周，川普下令封鎖進出該國的制裁油輪，進一步打擊當地能源產業並切斷政府主要外匯收入來源；川普還透過社群媒體發文稱，對委內瑞拉的衝擊將是前所未見。

報導也提到，委內瑞拉過去曾出現更嚴重的通膨危機，當地人已對該國貨幣玻利瓦（bolivar）貶值免疫，許多當地企業開始使用美元來支付員工薪資，並要求顧客使用美元付款。據估計，約有90%私人部門員工是以美元計薪，但對於政府工作人員、退休人員等仍以玻利瓦計薪的委內瑞拉民眾來說，通膨飆升無疑是沉重打擊。