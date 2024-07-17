入住10天一家三口悲離！試管嬰窒息亡　母淚訴護理之家沒道歉

記者翁伊森、吳佩蓁／嘉義報導

嘉義一對夫妻透過試管嬰兒努力求子1年多，好不容易喜獲男嬰，6月24日入住嘉義長庚產後護理之家，7月3日下午5時許將孩子送回嬰兒室，怎料4個小時後男嬰就發生窒息情況，送醫搶救後還是拔管離世，短短10天一家三口就此天人永隔。對此，男嬰母親今（17日）出面控訴護理之家照顧疏失，指控值班人員一邊餵奶一邊滑手機，且事發至今仍等不到對方一句道歉，令家屬心寒：「弟弟要走的最後一天都沒有人去看他，沒有人要關心他。」

▲嘉義長庚產後護理之家，一名男嬰入住10天發生窒息，送醫搶救後拔管離世。（圖／記者翁伊森翻攝）

男嬰母親表示，兒子6月13日真空吸引出生，不久後就因為缺氧、呼吸急促，住進加護病房觀察治療，直到6月24日痊癒出院，才住進長庚月子中心；7月3日下午5點她將孩子送回嬰兒室，9點時卻接到護理師通知孩子窒息在急救，且男嬰鼻子、嘴角、床墊都是血，月子中心急救了10分鐘，緊急送到醫院急診室時已無呼吸心跳，才住了短短10天就發生這種事，讓她無法接受，哭著說：「一個那麼小的小孩不到一個月，他急救30分鐘，打了5支強心針，你覺得這個小孩受得了嗎？15號那天拔管的時候他臉已經黑掉了。」

▲男嬰急救30分鐘後仍因腦部損傷死亡。（圖／記者翁伊森翻攝）

事後男嬰母親查看嬰兒室監視器畫面，發現畫面模糊到根本看不出來值班人員是誰，且當時值班人員當時靠著小床，一手抱著男嬰餵奶一手在滑手機，奶瓶是靠在嬰兒床邊，讓寶寶自己喝，結束後也沒有幫小孩拍嗝，約7時許男嬰突然有大動作伸展，但過了4、50分鐘都沒人去巡視，讓她忍不住哭喊，「如果她早一點發現悲劇是不是就不會造成了」。

▲男嬰母親(左)情緒潰堤頻頻落淚。（圖／記者翁伊森翻攝）



最讓男嬰母親心寒的是護理之家的人員，母親表示，事發後3個值班人員都沒有去看過弟弟，月子中心態度很消極，沒有人打電話聯絡家屬，還是家屬主動去要監視器畫面，第二次要看監視器卻說有隱私問題拒絕，痛批月子中心有照顧疏失。

男嬰母親表示，她和丈夫結婚7年一直期盼有個孩子，花了1年多時間砸了50多萬做試管嬰兒，懷孕過程中她一直孕吐，一路吐到生產，好不容易生下孩子，原本7月13日是她生日，當天也是孩子滿月，母子倆本計畫要一起回家，沒想到卻就此天人永隔，讓她每每想到孩子就難過流淚，如今家屬只希望月子中心給他們一個交代，後續就交由法律處理。

▲男嬰15日拔管離世。（圖／記者翁伊森翻攝）



▲▼男嬰母親花了1年多做試管嬰兒，好不容易還生下兒子 。（圖／記者翁伊森翻攝）