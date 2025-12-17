桃竹苗分署帶領18家庇護工場　辦理5場聖誕公益市集

▲桃竹苗分署帶領18家庇護工場，辦理聖誕公益市集。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為迎接溫馨聖誕節，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署2025年末前特別推出「幸福手作禮、傳愛送溫心」聖誕公益市集活動，攜手桃竹苗地區庇護工場，將帶著充滿心意與溫度的聖誕禮盒，深入企業內部進行展售，邀請更多企業與社會大眾一同支持身心障礙者的手作商品，讓愛與祝福在歲末傳遞到每一個角落。

▲新竹市心理衛生協會附設竹夢園-希望工坊販售之手工盆栽。（資料照／桃竹苗分署提供）

桃竹苗分署17日表示，今年以「走進企業、創造支持」為主軸，自本月16日起共規劃5場企業公益市集；分別是宏致電子、矽格公司、群創光電、中華汽車梅廠及台電新竹區營業處，透過企業場內展售，讓更多員工能近距離認識庇護工場的特色與價值，並以最實際的方式支持活動，庇護工場不僅是身心障礙者發揮職能的場所，更是提升自立能力、建立工作習慣、強化社會參與的重要據點。

本次聖誕公益市集，桃竹苗分署帶領庇護工場走入企業，增加曝光與銷售，同時也強化庇護員工的職能展現與自信心。參與的庇護工場包含：喜憨兒基金會、竹夢園-希望工坊、甜心小站庇護工作坊、美好庇護工場、哈比屋庇護工場、慢飛兒庇護工場等18家。展售品項橫跨咖啡、烘焙品、甜點、生活小物到節慶限定禮盒，每項商品皆由庇護工場員工親自完成，代表著努力與真心的最佳祝福。

桃竹苗分署長賴家仁表示，「每一份庇護工場的商品，背後都是一步步努力累積的成果，桃竹苗分署將持續協助他們透過訓練與實作，建立穩定的職場能力，也期待更多企業與社會大眾共同響應支持。」目前桃竹苗轄區共有28家庇護工場，鼓勵企業與民眾多多購買「庇護工場」的商品，不僅送禮自用兩相宜，還可幫助他們永續經營，創造更多穩定的就業機會。