地方 地方焦點

幸福快遞請簽收！花蓮幸福耶誕城點燈　提供市集接駁專車

▲▼「2025花蓮幸福聖誕城」於縣府前石雕公園溫馨登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼「2025花蓮幸福聖誕城」於縣府前石雕公園溫馨登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2025花蓮幸福聖誕城」於12月17日於縣府前石雕公園溫馨登場，今年主題「幸福快遞，請簽收！」，透過裝置藝術、市集與表演，邀請全台民眾歲末齊聚花蓮，簽收從天而來的平安與祝福。花蓮在2025年歷經多項挑戰，期間感謝來自各界的即時關懷與協助，縣府也藉由聖誕城活動，將溫暖與感恩重新傳遞給社會大眾。

▲▼「2025花蓮幸福聖誕城」於縣府前石雕公園溫馨登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，聖誕節前夕最大的幸福來自耶穌基督的降生，而這份幸福不僅要被看見，更要被珍惜、被收進每個人的心裡，成為日常生活的一部分。花蓮縣政府已連續第七年舉辦「幸福耶誕城」，始終以「分享與愛」為核心精神。她指出，正因為有愛，才能在面對困難時持續前行；也因為願意分享，讓愛不斷流動、滋養人心。

▲▼「2025花蓮幸福聖誕城」於縣府前石雕公園溫馨登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚指出，「困難一定有，恩典一定在」，信仰就像精神的支柱與領航之光，引導人在波濤中找到方向、跨越挑戰。她感謝花蓮縣政府團隊、縣議會及所有鄉親的努力，也肯定教育界的付出，特別感謝東華大學徐輝明校長致力於學術研究與人才培育。最後，徐榛蔚祝福大家聖誕快樂，並邀請鄉親在簽收「幸福快遞」後，將這份祝福與愛分享給身邊的人，一起走進幸福耶誕城，感受花蓮獨有、充滿分享與愛的幸福城市氛圍。

▲▼「2025花蓮幸福聖誕城」於縣府前石雕公園溫馨登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚祝福大家聖誕快樂，並邀請鄉親在簽收「幸福快遞」後，將這份祝福與愛分享給身邊的人。

延續歷年「幸福力量」的主題精神，邀請全台遊客共襄盛舉。今年，傳遞核心訊息：上帝送給人們一份愛的快遞就是「耶穌」，而人與人之間每一份關懷與相遇，都是送達手上的「幸福快遞」。這不只是一場藝文與市集的熱鬧活動，更是一份面向心靈的期望：所有經歷過等待、孤單或低谷的人，在聖誕城可以感受從天上快遞來的溫暖與幸福！

▲▼「2025花蓮幸福聖誕城」於縣府前石雕公園溫馨登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮幸福耶誕城現場配置圖。

活動規劃四大亮點，以「幸福快遞，請簽收」為主題，將耶穌誕生象徵對世人的愛與祝福，變成你走得到、看得到、收得到的獨特節慶體驗，並打造兼具溫度與深度的節慶體驗。現場設置「幸福快遞」大型裝置藝術，成為歲末必拍打卡地標；「叮咚！聖誕市集」匯集異國美食、文創手作與公益攤位，營造互動感十足的幸福氛圍；「沉浸式戲劇表演」帶領觀眾回到耶穌誕生現場，感受愛與陪伴的力量；另設有「生命故事牆」，提供沉思與療癒的心靈角落。

▲▼「2025花蓮幸福聖誕城」於縣府前石雕公園溫馨登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

開城點燈儀式將由「美崙浸信會銀享家非洲鼓隊」熱力演出，12月25日另邀請 OmniPro Music（歐讚音樂）獻唱，以音樂傳遞溫暖與盼望。「幸福快遞」大型裝置藝術展期自12月17日至2026年1月1日；「叮咚！聖誕市集」於12月24日至12月28日，每日15時至21時舉行，地點在花蓮縣政府前石雕公園。

▲▼「2025花蓮幸福聖誕城」於縣府前石雕公園溫馨登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

表演節目表。

縣府也安排暖心接駁服務、幸福花蓮連線：市集期間每小時一班
12 / 24（三）–12 / 28（日）市集期間，活動會場周邊道路封路管制，每日提供暖心接駁巴士服務，13：30–21：30、每小時一班，往返花蓮轉運站與縣府前石雕公園，並沿途停靠主要飯店，歡迎進城民眾及遊客多加利用、踴躍搭乘。
接駁路線：花蓮轉運站→東大門→煙波大飯店→石雕公園→美侖大飯店→福容大飯店 → 石雕公園。

▲▼「2025花蓮幸福聖誕城」於縣府前石雕公園溫馨登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

接駁車時刻表。

與會貴賓雲集，有立法委員傅崐萁服務處主任王怡君、花東縱谷風景管理處主任馮獻毅、海巡署林漢堂組主任、花蓮縣議員李正文、花蓮市代表會副主席黃達祥、東華大學校長徐輝明、李俊鴻教授、美崙浸信會蔡志堅牧師、蕭平牧師、花蓮市民生里里長吳明崇、國興里里長俞慧君、國安里里長蔡月琴、多位議員代表、公所代表到場與會。
 

12/15 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

東湖「涼糕哥」裸身賣糕被封殺！原因曝光
獨／自撞受困！　營造二代向法拉利求償2500萬
快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆
快訊／Apink普美結婚了！　嫁交往8年大9歲音樂人
快訊／林口驚傳砍人案！　1男多處刀傷滿身血
快訊／美通知台灣8軍售總價逾3500億　國防部證實
今深夜變天！　雨擴全台
快訊／台中警彰化落水漏夜搜救　蚵農清晨發現遺體

潘孟安缺席「不副署財劃法」專報　張惇涵：菩薩畏因眾生畏果

全台溼答答！　明「雨最大」地區曝

台積電跌15元至1415　台股跌149點失守27400

「TOYOTA Yaris Cross休旅」黑化更帥泰國開賣！1.5升油電折合新台幣92萬

開箱羅馬米其林二星鑰飯店！享私人露台　走7分鐘到西班牙廣場

日網友找零收到「謎之硬幣」　台灣人一眼認出：誰投的啦

台南房市雙心臟啟動！永康坐擁雙重劃區及捷運藍線紅利

今井達也旅美動向明朗　縮小至2隊、洋基最有力競爭者

心臟病不是突然來的！三高病患是機率問題　醫曝：不痛的最危險

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

國際掛號小包明年起取消簽收　中華郵政推3個月「每件減10元」

國際掛號小包明年起取消簽收　中華郵政推3個月「每件減10元」

配合萬國郵政聯盟政策調整，中華郵政公司宣布，明年1月1日起取消「國際掛號小包」的簽收和書面查詢等服務，因應追蹤查詢服務調整，明年1月到3月底前的過渡期間每件郵件有10元郵資減免優惠。

「牯嶺街創新書市」300攤集結　限時2天封街開張

「牯嶺街創新書市」300攤集結　限時2天封街開張

龍山寺千人搶點燈！頭香民眾排7天　800張號碼牌30分鐘發完

龍山寺千人搶點燈！頭香民眾排7天　800張號碼牌30分鐘發完

仁海宮200週年五朝福醮點燈　以宗教力串聯世界

仁海宮200週年五朝福醮點燈　以宗教力串聯世界

台南聖誕燈節運河河樂燈區點燈黃偉哲與市民倒數迎聖誕

台南聖誕燈節運河河樂燈區點燈黃偉哲與市民倒數迎聖誕

