地方 地方焦點

使用人次翻倍成長！花蓮敬老愛心計程車規劃提高補助擴大辦理

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府持續推動大健康政策，透過敬老愛心計程車服務，減輕長者與身心障礙者交通負擔，提升日常外出與就醫便利性。縣府18日發布統計，政策擴大實施後使用人次大幅成長，114年統計至11月破83萬人次，較去年翻倍。顯示政策不僅深受民眾肯定，也成為長者重要的交通支持措施。也感謝花蓮縣議會長期以來對此項政策的支持。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣自113年擴大施行以來，是全國補助最高的縣市，全力打造安居樂業友善的城市，同時活絡地方運輸產業，尤其花蓮縣境南北狹長。盼藉由補助政策，協助長者、身障者突破交通藩籬，提升交通便利性，增進健康。社會處長陳加富也強調，此政策不僅是社會福利，更帶動社會經濟循環，讓花蓮更加幸福。

縣府說明，敬老愛心計程車自113年3月起，補助對象擴大至65歲以上長者，政策上路首年成效顯著，113年全年使用量達41萬人次。114年使用需求持續攀升，截至11月已突破83萬人次，預估全年預估將破90萬人次，較前一年翻倍成長，顯示政策有效減輕長者及身障族群外出交通負擔。

縣府指出，有關服務現況，114年持續擴大服務範圍與合作車行，目前合作車行（隊）已達10家，投入服務車輛數增至790輛。服務涵蓋花蓮北、中、南區。現行補助方案為每趟車資補助70%、每月最高1000點（1點等同1元），持敬老愛心卡刷卡支付，流程簡便，讓長者使用更安心。

縣府也表示，未來規劃於115年將每月補助點數由1000點提高至1500點，並持續擴大服務範圍，除原有的10家計程車行（隊）外，新增3家車行(隊)投入服務，車輛數預計達800輛，照顧更多鄉鎮長者與身障族群；相關措施將待115年度預算審議確定後，進一步公告細節。

縣府強調，敬老愛心計程車不僅降低長者交通負擔，同時也是降低照顧者、青壯年家庭的照顧負擔，由縣府一起提升整體長照健康。不僅車資補助，未來將持續精進其他銀髮政策，包含社區型關懷據點、健康檢查與敬老津貼等措施，提供更完善的照護與支持，讓每位長者安心出行、家屬放心，持續朝幸福花蓮的目標邁進。
 

【全車同步挖靠】剛喊可怕！秒見「共享汽車」衝撞肇逃

