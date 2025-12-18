　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婚宴「3人包3100玩具鈔」還塞保險名片　私訊傻眼！新人：哪來的臉

▲▼婚宴,餐廳,結婚（圖／記者劉維榛攝）

▲友人帶不認識的人來吃婚宴，禮金居然還包玩具鈔。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「真是無語了，哪來的臉？」一對新人辦完婚禮，返家清點禮金時，發現收到3100元的玩具鈔，分別由1位友人、2位陌生人所包，其中紅包還附上保險名片。新人氣得質問對方用意，竟得到「你我互不認識，您覺得多少合適？」的答案。文章引發網友開噴，「開眼界了」、「業務不要出來丟臉了」。

一名網友在Threads抱怨，親人婚宴竟碰到婚宴蟑螂，收到「2000元玩具鈔+600元」的狀況，沒品賓客還要求要在禮金簿上寫2600元，甚至還放了一張名片，氣得原PO痛罵，「還義正嚴詞的說自己是去祝福的？沒錢請你沒關係，不需要這樣羞辱人！」

禮金簿照片上，可見3人分別包「3200元＋100元玩具鈔」、「600元+2000元玩具鈔」，以及「200元+1000元玩具鈔」，等於3人包了3100元的玩具鈔。新人則痛批，覺得不被尊重，包這樣還敢上台玩遊戲，並且拿走婚禮特製小禮物，「真是無語了，哪來的臉？」

事後，新人在LINE輸入名片上的電話，並詢問對方到底有何居心，「怎會有一個保經業務主任包200塊來參加婚宴？」結果對方嗆聲「你我互不認識，您覺得多少合適？」新人回話「你覺得200叫合適？還塞玩具鈔？」對方又嗆「您的意思是包太少」，自認本意是去祝福的。

底下網友紛紛開罵，「200元還敢來喝喜酒喔？開眼界了」、「到底哪來的業務還要硬拗？得了便宜還賣乖，吃了飯拿了禮物還在嘴硬」、「誰會拿到假鈔還覺得這是祝福啊，沒有心意拜託不要參加耶」、「這些紀念鈔留著，禮金簿簽名紀錄影印，未來對方家紅白場時送回去給他們」、「這種等級業務...不要出來丟臉了」、「業務做成這樣，真的乾脆不要做這種行業欸」。

事後，新郎在留言串解釋，原本朋友是一人參加，臨時說要多帶兩位朋友來吃喜酒，他覺得沒問題就答應了，回家清點禮金才發現有這些紀念鈔，「我們並不在乎禮金多少，只是一個感受問題，包紀念鈔已經誇張了，還有人可以放保險名片？」新郎也質疑表示，「為何要在不對的場合做不對的事情？」最後只能勸告要慎選賓客。

※本文獲當事人jay__0503授權提供。

12/16 全台詐欺最新數據

婚宴「3人包3100玩具鈔」塞名片　新人傻眼：哪來的臉
《黑白2》「神級主廚」是台灣籍！　超狂背景曝
首款折疊iPhone渲染圖再爆！　機身造型矮胖化
謝京穎懷雙胞胎！經紀公司證實「雙倍驚喜」爆停工：健康優先
快訊／海基會董事長吳豊山宣布辭任
彈劾賴清德！通過機率曝　黃揚明分析「真正目的」
也在賣涼糕！「天菜涼糕哥」超正親妹IG曝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

婚宴蟑螂玩具鈔紀念鈔保險業務名片新郎新娘

