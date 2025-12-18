　
社會 社會焦點 保障人權

不滿絲瓜棚被移走　林口火爆男狠砍菜友奪命！上月家暴前女友

記者陳以昇／新北報導

新北市林口區今（18日）清晨發生一起命案， 78歲陳姓老翁在菜園工作時與59歲葉姓男子發生爭執，葉男情緒失控持水果刀揮砍，造成陳翁左胸2處穿刺傷、左側身1刀、左手臂1刀，當場血流如注，緊急送往林口長庚醫院搶救，仍傷重不治。警方循線在新莊工地逮捕葉男，他表示因不滿絲瓜棚被陳翁移走，導致絲瓜全死，2人因此發生衝突。警訊後依殺人罪移送偵辦，據悉葉男上個月中才家暴前女友上警局，一個月後又因火爆脾氣犯下重案。

▼葉男在住宅工地被逮捕，訊後將依殺人罪移送 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼葉男在住宅工地被逮捕，訊後將依殺人罪移送 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，葉姓男子有傷害、竊盜及家暴前科，平時在工地配線做水電臨時工，沒工作時，就在林口區文化一路二段100巷底的菜園與陳姓老翁一起種絲瓜；上個月（11月）15日，葉男對女友家暴，導致女友害怕到派出所報案申請保護令，她表示葉男常常覺得有人要害他，情緒控管不佳，目前2人已經分手。

今天清晨7時許，葉男到菜圃時看到絲瓜棚被移走，絲瓜都枯萎，而見陳姓老翁在另一塊菜圃工作，於是上前理論；陳翁表示不滿葉男脾氣差，不想跟他一起種菜，才會把絲瓜棚移到新的菜圃，葉男聽聞氣炸，先是口角衝突，隨後取出隨身攜帶的30公分的水果刀朝陳翁攻擊揮砍。

事發時附近民眾聽到呼救聲，見陳翁倒地哀嚎，隨即報警。警消救護人員趕抵，將陳翁緊急送往林口長庚醫院急救，傷勢為左胸2處穿刺傷、左側身1刀、左手臂1刀，經搶救仍因傷重，於上午9時25分宣告不治。警方到場時，葉男已經騎機車逃逸，隨即鎖定他的身份以車追人，上午11時許，警方在新莊區一處工地將葉男查緝到案，訊後將依殺人罪移送偵辦。

▲葉男砍死陳姓老翁後跑回新莊工地上班，遭警循線逮捕。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲葉男砍死陳姓老翁後跑回新莊工地上班，遭警循線逮捕。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北林口菜園砍人案。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲事發的菜園。（圖／記者陳以昇翻攝）

12/16 全台詐欺最新數據

461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

婚宴「3人包3100玩具鈔」塞名片　新人傻眼：哪來的臉
《黑白2》「神級主廚」是台灣籍！　超狂背景曝
首款折疊iPhone渲染圖再爆！　機身造型矮胖化
謝京穎懷雙胞胎！經紀公司證實「雙倍驚喜」爆停工：健康優先
快訊／海基會董事長吳豊山宣布辭任
彈劾賴清德！通過機率曝　黃揚明分析「真正目的」
也在賣涼糕！「天菜涼糕哥」超正親妹IG曝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

新北市林口區今（18日）清晨7時許發生一起命案，一處菜園內傳出砍人衝突，78歲陳姓老翁在工作時與59歲葉姓男子發生爭執，葉男情緒失控持刀揮砍，造成陳翁左胸2處刀傷、左側身1刀、左手臂1刀，當場血流如注，緊急送往林口長庚醫院搶救，但因傷勢過重、病情急轉直下，院方於09時25分宣告不治。

林口菜圃殺人絲瓜家暴

