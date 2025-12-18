不滿絲瓜棚被移走　林口火爆男狠砍菜友奪命！上月家暴前女友

記者陳以昇／新北報導

新北市林口區今（18日）清晨發生一起命案， 78歲陳姓老翁在菜園工作時與59歲葉姓男子發生爭執，葉男情緒失控持水果刀揮砍，造成陳翁左胸2處穿刺傷、左側身1刀、左手臂1刀，當場血流如注，緊急送往林口長庚醫院搶救，仍傷重不治。警方循線在新莊工地逮捕葉男，他表示因不滿絲瓜棚被陳翁移走，導致絲瓜全死，2人因此發生衝突。警訊後依殺人罪移送偵辦，據悉葉男上個月中才家暴前女友上警局，一個月後又因火爆脾氣犯下重案。

▼葉男在住宅工地被逮捕，訊後將依殺人罪移送 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，葉姓男子有傷害、竊盜及家暴前科，平時在工地配線做水電臨時工，沒工作時，就在林口區文化一路二段100巷底的菜園與陳姓老翁一起種絲瓜；上個月（11月）15日，葉男對女友家暴，導致女友害怕到派出所報案申請保護令，她表示葉男常常覺得有人要害他，情緒控管不佳，目前2人已經分手。

今天清晨7時許，葉男到菜圃時看到絲瓜棚被移走，絲瓜都枯萎，而見陳姓老翁在另一塊菜圃工作，於是上前理論；陳翁表示不滿葉男脾氣差，不想跟他一起種菜，才會把絲瓜棚移到新的菜圃，葉男聽聞氣炸，先是口角衝突，隨後取出隨身攜帶的30公分的水果刀朝陳翁攻擊揮砍。

事發時附近民眾聽到呼救聲，見陳翁倒地哀嚎，隨即報警。警消救護人員趕抵，將陳翁緊急送往林口長庚醫院急救，傷勢為左胸2處穿刺傷、左側身1刀、左手臂1刀，經搶救仍因傷重，於上午9時25分宣告不治。警方到場時，葉男已經騎機車逃逸，隨即鎖定他的身份以車追人，上午11時許，警方在新莊區一處工地將葉男查緝到案，訊後將依殺人罪移送偵辦。

▲葉男砍死陳姓老翁後跑回新莊工地上班，遭警循線逮捕。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲事發的菜園。（圖／記者陳以昇翻攝）