生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

青山王祭正妹女警爆紅！本尊身分曝光　曾被封「警界黃霄雲」

記者趙蔡州／綜合報導

2025艋舺青山王祭近日圓滿落幕，在活動舉辦的過程中，一名執行勤務的女警被網紅意外拍下並上傳網路，亮麗外表和專業表現立刻引發網友關注，吸引超過1.6萬人按讚討論，更有眼尖的網友發現，這位女警其實早在許多北市警方的宣導影片中出現，目前在萬華分局龍山派出所服務。

▲▼青山王祭「電眼女警」12秒執勤片曝　超高顏值吸萬人按讚。（圖／翻攝自臉書／蔡淘貴跑廟會）

▲正妹女警執勤時被鏡頭意外拍下，影片曝光後引發討論。（圖／翻攝自臉書／蔡淘貴跑廟會）

《蔡淘貴跑廟會》10日在臉書粉專PO出一段影片，影片中可以看見，一名女警正專注執勤，維護繞境活動的治安和秩序，儘管女警戴著口罩，仍難掩清新氣質，外型相當吸睛，短短12秒影片在社群引發熱議，也有眼尖的網友立刻認出這位女警的身分。

這位女警畢業於警專，目前從事警職已經6年，目前在萬華分局龍山派出所服務，擁有一雙大眼睛，外型亮麗且酷似大陸歌手「鐵肺蘿莉」黃霄雲，也因此被網友封為「警界黃霄雲」，經常被警局邀請參加拍攝宣導影片，像是11月時才拍攝了北市反詐騙宣傳影片。

這次在艋舺青山王祭執勤意外爆紅，引發網友熱烈討論。根據《中時新聞網》報導，女警本人較為低調，未公開個人資訊，只說若有緣份，可能會在萬華街頭相遇，她也幽默提醒「千萬別違規犯法」，否則也可能會見到她。

12/15 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

日前台南市發生基層黃姓女員警執勤時遭斧頭攻擊事件，所幸未釀成更嚴重傷亡，但也意外揭露警用無線電通訊不穩的重大隱憂，國民黨台南市議員蔡宗豪在警察局聯席審查會中嚴正指出，第一線員警在危急時刻按下無線電求救卻無法即時傳遞訊息，等同讓基層員警在高風險環境中「孤立無援」，此問題不容再被忽視。

