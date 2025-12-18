　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

樺加沙+潰堤重創農業！花蓮縣府公告7次現金補助　核撥1991萬

▲▼樺加沙颱風加上堰塞湖潰堤致使花蓮農損嚴重，花蓮縣府迄今已公告7次現金補助，共核撥1991萬。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲樺加沙颱風加上堰塞湖潰堤致使花蓮農損嚴重，花蓮縣府迄今已公告7次現金補助，共核撥1991萬。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

樺加沙颱風造成馬太鞍溪堰塞湖潰堤，導致花蓮縣多處農業產區受創。為協助受災農友減輕損失、儘速恢復生產，花蓮縣政府會同花蓮區農業改良場及農糧署東區分署辦理現地勘查，依實際災損情形提報農業部爭取農業天然災害現金救助，並持續擴大救助品項及範圍，以維護農友權益。

農業處長陳淑雯說明，針對樺加沙颱風所造成的農糧作物災損，縣府已陸續爭取公告7次農業天然災害現金救助。包含9月25日公告光復鄉全品項救助及全縣大豆救助；10月8日公告壽豐鄉、鳳林鎮水平棚架網室整體結構救助；10月15日公告鳳林鎮綜開段、劍瑛段、山崎段三地段全品項救助及鳳林鎮食用玉米救助；10月17日公告秀林鄉四季豆、胡瓜、苦瓜、絲瓜、辣椒及紅藜救助；10月27日公告鳳林鎮中原段及中心埔段河川公地西瓜、中原段及中心埔段南瓜，以及中原段非屬森林副產物之竹筍救助；10月30日公告壽豐鄉草鼻段西瓜救助；11月7日公告鳳林鎮中興段硬質玉米及西瓜救助。

▲▼樺加沙颱風加上堰塞湖潰堤致使花蓮農損嚴重，花蓮縣府迄今已公告7次現金補助，共核撥1991萬。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

陳淑雯進一步表示，為加快救助金撥付時程，縣府已輔導各基層公所採取「分批審查、分批報送」方式辦理，讓符合資格之農友能儘速獲得救助。截至12月16日止，全縣已撥付救助金約新臺幣1,991萬元。

就各鄉鎮撥付情形而言，壽豐鄉及秀林鄉因受災範圍相對較小，已完成撥款作業，其中壽豐鄉分三批次撥付約204萬元，秀林鄉撥付約8萬元；鳳林鎮已分三批次撥付約1,241萬元。光復鄉部分，第一批救助金已撥付約537萬元，其餘案件仍依程序辦理中，縣府將持續輔導公所加速審認作業。

縣長徐榛蔚表示，縣府將持續關注受災農友實際需求，並與中央保持密切合作，確保各項救助措施儘速到位，協助農友穩定生計，推動農業復原與地方重建。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
東湖「涼糕哥」裸身賣糕被封殺！原因曝光
獨／自撞受困！　營造二代向法拉利求償2500萬
快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆
快訊／Apink普美結婚了！　嫁交往8年大9歲音樂人
快訊／林口驚傳砍人案！　1男多處刀傷滿身血
快訊／美通知台灣8軍售總價逾3500億　國防部證實
今深夜變天！　雨擴全台
快訊／台中警彰化落水漏夜搜救　蚵農清晨發現遺體

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

心臟病不是突然來的！三高病患是機率問題　醫曝：不痛的最危險

樺加沙+潰堤重創農業！花蓮縣府公告7次現金補助　核撥1991萬

幸福快遞請簽收！花蓮幸福耶誕城點燈　提供市集接駁專車

桃園移工突破13萬　桃園整合大數據掌握新住民發展需求

全國首創　桃園好孕專車明年2月起提供安全座椅

桃竹苗分署帶領18家庇護工場　辦理5場聖誕公益市集

黑松教育基金會陪伴　桃園第一所「永久綠旗」學校誕生

智能障礙兄弟也不願放棄　玉玟媽媽16年無私陪伴10名寄養兒獲表揚

冬至feat.聖誕節　南投新住民和弱勢家庭親子體驗耶誕造型湯圓DIY

6米巨柴現身七股鹽山　「柴鹽滾滾鬧新春」寵物列車同步啟程

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

根本殺人！新北男毒駕「無剎車」撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

心臟病不是突然來的！三高病患是機率問題　醫曝：不痛的最危險

樺加沙+潰堤重創農業！花蓮縣府公告7次現金補助　核撥1991萬

幸福快遞請簽收！花蓮幸福耶誕城點燈　提供市集接駁專車

桃園移工突破13萬　桃園整合大數據掌握新住民發展需求

全國首創　桃園好孕專車明年2月起提供安全座椅

桃竹苗分署帶領18家庇護工場　辦理5場聖誕公益市集

黑松教育基金會陪伴　桃園第一所「永久綠旗」學校誕生

智能障礙兄弟也不願放棄　玉玟媽媽16年無私陪伴10名寄養兒獲表揚

冬至feat.聖誕節　南投新住民和弱勢家庭親子體驗耶誕造型湯圓DIY

6米巨柴現身七股鹽山　「柴鹽滾滾鬧新春」寵物列車同步啟程

潘孟安缺席「不副署財劃法」專報　張惇涵：菩薩畏因眾生畏果

全台溼答答！　明「雨最大」地區曝

台積電跌15元至1415　台股跌149點失守27400

「TOYOTA Yaris Cross休旅」黑化更帥泰國開賣！1.5升油電折合新台幣92萬

開箱羅馬米其林二星鑰飯店！享私人露台　走7分鐘到西班牙廣場

日網友找零收到「謎之硬幣」　台灣人一眼認出：誰投的啦

台南房市雙心臟啟動！永康坐擁雙重劃區及捷運藍線紅利

今井達也旅美動向明朗　縮小至2隊、洋基最有力競爭者

心臟病不是突然來的！三高病患是機率問題　醫曝：不痛的最危險

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

【強到像印出來的】設計系老爸不打草稿完美寫出餐廳立牌

地方熱門新聞

6米巨柴現身七股鹽山「柴鹽滾滾鬧新春」寵物列車同步啟程

桃園整合大數據　掌握新住民發展需求　

酒駕追撞垃圾車23歲女清運人員殉職南市府比照因公致死協助家屬

全國首創　桃園好孕專車明年2月起提供安全座椅

ACC阿彌陀佛關懷會「2025行願非洲感恩之旅」安平觀音亭參訪獻唱

民進黨彰縣長提名民調：陳素月小贏2%

油污真相！台水證實溶解性廢油入淨水場

桃竹苗分署帶領18家庇護工場　辦理公益市集

黑松九年陪伴　桃園「永久綠旗」學校誕生

近億元轉運站被轟爆：公務員要有良心！

玉玟媽媽16年無私陪伴10童獲資深寄養家庭表揚

南投新住民和弱勢家庭親子體驗聖誕造型湯圓DIY

蔡宗豪怒批警用無線電失靈基層形同孤立無援

當警察不再只在黑夜裡　警聖誕點燈照亮人心

更多熱門

相關新聞

南投縣115年公告土地現值及地價微漲

南投縣115年公告土地現值及地價微漲

南投縣115年公告土地現值及公告地價，經南投縣地價及標準地價評議委員會評定通過，全縣公告土地現值較114年平均上漲0.74%、公告地價較113年平均上漲1.55%；草屯鎮太平路一段與碧山路角地(金瑞成珠寶銀樓)則以每坪約55.5萬元，蟬聯全縣「地王」寶座。

火龍果連遭竊　警埋伏逮女嫌

火龍果連遭竊　警埋伏逮女嫌

普發1萬　財政部：偏鄉造冊今起2周內派出所領錢

普發1萬　財政部：偏鄉造冊今起2周內派出所領錢

蔣萬安打破「放假才有臉」潛規則　1.6萬網友灌爆臉書

蔣萬安打破「放假才有臉」潛規則　1.6萬網友灌爆臉書

快訊／投信、壽險併購重訊不同調　中信金：投標性質所致

快訊／投信、壽險併購重訊不同調　中信金：投標性質所致

關鍵字：

樺加沙潰堤農損公告現金補助核撥

讀者迴響

熱門新聞

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

玩過10幾國「還是這國好」！大票台人狂點頭

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

剛搬到林口！他被迫「每天9點入睡」哀怨像農夫　在地人吵翻

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

「最會推責任」星座Top3！

柴智屏怒轟「F4變F3」荒謬不尊重

張忠謀早看破！　外媒曝台積電最強秘密

川普將關美國大氣研究中心：危言聳聽

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面