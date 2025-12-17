6米巨柴現身七股鹽山　「柴鹽滾滾鬧新春」寵物列車同步啟程

▲高達6米的巨型柴犬裝置「鹹DOG DOG」17日正式亮相，成為七股鹽山最萌新地標，全新「寵物列車」啟航，邀請民眾帶著毛孩一同搭車遊園，體驗人寵共遊的友善旅遊。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「柴柴大軍」正式集結七股鹽山！迎接2026年到來，台鹽公司年度壓軸企劃於17日亮相，七股鹽山不僅豎立高達6米的巨型柴犬裝置「鹹DOG DOG」，園區內更設置四隻大型柴犬氣球，打造一路打卡、一路找「柴」的療癒體驗；同時，全新「寵物列車」同步啟航，邀請民眾攜家帶眷、帶著毛孩一起搭車遊園，感受七股鹽山滿滿的陪伴溫度。

台鹽公司董事長丁彥哲表示，柴犬在台日文化中象徵忠誠與守候，正如七股鹽山多年來守護地方記憶的角色。今年以柴犬為主題，期盼遊客在宛如「小雪山」的鹽山中，感受陪伴與守護的力量。主角「鹹DOG DOG」以鹽工造型亮相，戴斗笠、抱鹽包，圓滾滾的可愛模樣彷彿鹽山的小小守護員，也寓意為旅客帶來滿滿「柴（財）」運與新年祝福。

七股鹽山17日舉辦「柴鹽滾滾鬧新春－鹹DOG DOG登場」記者會，包括台鹽公司董事長丁彥哲、總經理李杰翰，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能、台南市政府觀光旅遊局副局長鄭道立、台南市消防局特種搜救隊大隊長謝榮仁、七股區公所祕書黃瑞琳、鹽埕里里長謝勝江等貴賓齊聚見證。眾人手持打氣筒進行象徵性的「補柴（財）氣」啟動儀式，為鹽山新春旅遊暖身揭幕。

活動現場更邀請台南市消防局特搜大隊搜救犬隊助陣，搜救犬「Stitch」與「Taco」在領犬員指令下展現專業搜救身手，隨後與巨柴「鹹DOG DOG」同框合影，並與現場貴賓一同搭乘首發「寵物列車」，象徵城市守護者與鹽山守護犬共同啟動新春祝福，成為現場焦點。

台鹽公司指出，七股鹽山向來開放毛孩落地入園，今年配合台南推動寵物友善觀光，園區服務再升級，除提供免費撿便袋外，遊園小火車也換上柴犬主題新裝，打造療癒感十足的「寵物列車」，讓毛孩也能陪著主人迎風遊園、輕鬆拍照，盼成為更多家庭「人寵共遊」的度假選項。

除6米巨柴外，園區四處還藏有不同造型的柴犬氣球，營造「轉角遇到柴」的驚喜感。後續活動也接力登場，包含耶誕柴柴快閃見面會、寒假「柴鹽滾滾Bingo卡」任務挑戰、春節「柴犬刮刮卡」等互動企劃，現場並販售多款柴犬周邊商品，讓柴迷一次滿足。

本週末再加碼音樂盛會，由雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「鹽續幸福系列活動」將於20日在七股鹽山登場，邀請李竺芯、江惠儀、TRASH等卡司演出，搭配燈光、煙火與市集，從白天一路熱鬧到夜晚。相關活動資訊可洽七股鹽山客服專線06-7800511分機49。