地方 地方焦點

ACC阿彌陀佛關懷會「2025行願非洲感恩之旅」來台　安平觀音亭參訪獻唱

▲ACC阿彌陀佛關懷會「2025行願非洲感恩之旅」小朋友17日上午前往安平觀音亭參訪，向觀音佛祖參拜祈福。（記者林東良翻攝，下同）

▲ACC阿彌陀佛關懷會「2025行願非洲感恩之旅」小朋友17日上午前往安平觀音亭參訪，向觀音佛祖參拜祈福。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

ACC阿彌陀佛關懷會「2025行願非洲感恩之旅」即將來台展開巡演行程，該團體於17日上午11時許前往台南市安平區安平觀音亭參訪，並進行簡短表演，為即將展開的感恩巡演行程揭開序幕，也為台南增添一股跨越文化與國界的溫暖力量。

▲ACC阿彌陀佛關懷會「2025行願非洲感恩之旅」小朋友17日上午前往安平觀音亭參訪，向觀音佛祖參拜祈福。

ACC阿彌陀佛關懷會小朋友一行依循過往慣例，抵達安平觀音亭向觀音佛祖參拜祈福，受到安平觀音亭主委顏東賢及廟方委員熱情迎接。小朋友們隨後於廟埕帶來台語歌曲合唱〈要拼才會贏〉，道地又標準的台語發音搭配真摯演唱，吸引不少香客與民眾駐足欣賞，現場掌聲不斷，氣氛溫馨感人。

▲ACC阿彌陀佛關懷會「2025行願非洲感恩之旅」小朋友17日上午前往安平觀音亭參訪，向觀音佛祖參拜祈福。

據了解，來自非洲賴索托的ACC阿彌陀佛關懷會，睽違7年再次造訪台灣，透過音樂、戲劇與生命故事分享，呈現最真實的非洲樣貌與孩子們翻轉生命的歷程。「2025行願非洲感恩之旅」全長約90分鐘，被視為一場融合劇場、音樂與情感的深刻演出，期盼透過演出向台灣社會傳遞感恩與希望。

▲ACC阿彌陀佛關懷會「2025行願非洲感恩之旅」小朋友17日上午前往安平觀音亭參訪，向觀音佛祖參拜祈福。

主辦單位表示，本次感恩之旅在台灣共規劃5場演出，巡迴新北、台南、新竹、台北及台中，其中台南場將於12月19日在國立成功大學成功廳登場；此外，另於桃園、高雄及台北舉辦3場餐會活動。所有演出與餐會皆採免費入場，民眾可透過線上平台索票或下載電子入場券參加。線上免費結緣索票連結：https://www.beclass.com/m/rid=305005b6875f93d5eb46

華納兄弟拒派拉蒙收購　認條件不如Netflix
快訊／晚間死亡車禍　女騎士重傷不治
《海豚灣戀人》徐潔兒赴陸發展18年　罕返台露面
台中18歲男大生宿舍墜樓亡！　學生目擊嚇壞
台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次

