也在賣涼糕！「涼糕哥」超正親妹IG曝　甜笑狂吸3.4萬粉

▲涼糕哥的妹妹也在賣涼糕。（圖／翻攝自IG／minnieo22288）



記者鄺郁庭／綜合報導

「涼糕哥」（游勝綸）經營涼糕生意有聲有色，外型深受婆媽喜愛，近日卻遭控訴食安問題、無照擺攤、拖欠律師費與車禍賠償等等。事後，「涼糕哥」有在臉書發文回應，但值得注意的是，留言處有人提到涼糕哥的妹妹也在賣涼糕，人正粉絲也不少，意外引發討論。

「涼糕哥」游勝綸今早在臉書發文表示「如果我沒賺到四十萬，有沒有人能補給我？擺攤要什麼照？如果需要我去考？去申請？你們有擺攤的家人朋友嗎？他們有什麼照嗎？市場之前都在傳我一個禮拜或一個月可以賺五百萬，沒有的話誰能補給我嗎？我很慶幸自己有直播這一年多，真的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到貼文後，不少網友紛紛留言打氣，「沒聽說過市場擺攤要執照，都沒固定地點了，如何申請？」「支持你的努力，別氣餒。」也有人表示，「擺攤大家都沒有證照，只要繳租金，賺多少大家各憑本事。就算真有40萬，也是努力得來的，去買的民眾也是自願的。只能說人紅是非多～我也沒聽過去市場買東西有發票的，但是口罩還是戴一下比較好～這樣衛生又不會被找碴。」

親妹也在賣涼糕 IG有3.4萬粉追蹤

其中有人提到，「我看妹妹都有戴ㄚ……餐飲用透明的那種。」實際查找，會發現涼糕哥偶爾會和一位長髮正妹一起拍片、賣涼糕，而影片的hashtag是「涼糕妹」、「蛋蛋公主」。

點進貼文的IG連結，可以發現涼糕妹叫做湘妮（蛋蛋公主），帳號有3.4萬粉絲追蹤，經常分享賣涼糕的側拍和日常。她11月底才發片曬哥哥送她的iPhone 17，片中她被問到「跟哥哥感情不好是真的嗎？為什麼你們現在不一起賣（涼糕）了？」

涼糕妹一聽就小小嘆一口氣，坦言「因為我們很容易吵架」，因為兩人生活、工作習慣都不太一樣，但她強調一家人的感情還是很好，只是哥哥比較刀子嘴豆腐心，「無論他今天做了什麼，他依然是我哥哥，我還是愛他的。」