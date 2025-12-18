　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

首款折疊iPhone渲染圖再曝　機身造型「矮胖化」、內螢幕達7.76吋

▲折疊iPhone渲染圖。（圖／iphone-ticker.de）

▲折疊iPhone渲染圖。（圖／iphone-ticker.de）

記者吳立言／綜合報導

近期網路再度流出一組疑似蘋果首款折疊螢幕手機 iPhone Fold 的 CAD 渲染圖，揭露其可能的機身比例、螢幕尺寸與厚度設計，整體造型與先前市場想像略有不同，引發外界關注。

根據科技媒體 iPhone-Ticker.de 於 12 月 17 日發布的資訊，這組 CAD 圖展示了一款外型偏「矮胖」的折疊裝置，折疊後外觀類似一本護照。圖面顯示，單側機身寬度約 83.8 公釐、高度 120.6 公釐；厚度控制相當亮眼，展開狀態僅 4.8 公釐，折疊後約 9.6 公釐（不含相機模組）。

螢幕配置方面，內螢幕尺寸為 7.76 吋，解析度 2713×1920，略小於現行 iPad mini（8.3 吋），但顯示面積已相當接近，像素密度預期更高。外螢幕則為 5.49 吋，解析度 2088×1422，採用特殊長寬比設計，推測是為了讓內螢幕展開後更接近平板比例，提升分割畫面與影音瀏覽體驗。

為了解決折疊螢幕常見的折痕問題，圖紙暗示蘋果可能採用特殊鉸鏈結構，閉合時鉸鏈區域會有約 1.8 公釐的微小凸起，有助於降低螢幕彎折處的應力，延長面板使用壽命。

影像系統方面，背部延續傳聞中 iPhone Air 的「跑道式」相機平台（Camera Plateau）設計，並搭載 雙鏡頭，與先前「僅配單鏡頭」的傳聞不符。此外，內外螢幕皆配置前鏡頭，內螢幕鏡頭位置偏向一側，但是否採用靈動島設計仍未明朗。

不過，科技媒體 AppleInsider 對這組 CAD 渲染圖提出質疑，指出圖紙中揚聲器開孔與 USB-C 連接埠似乎僅設於機身單側，對於一款定位高階、主打「類 iPad」體驗的裝置而言，缺乏完整立體聲揚聲器配置並不合理。

考量蘋果一向對未發表產品高度保密，加上距離傳聞中的 2026 年發表時程仍有一段距離，AppleInsider 認為，這組 CAD 圖較可能來自配件商依據早期推測製作的工程占位模型，未必代表最終設計定案。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
東湖「涼糕哥」裸身賣糕被封殺！原因曝光
獨／自撞受困！　營造二代向法拉利求償2500萬
快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆
快訊／Apink普美結婚了！　嫁交往8年大9歲音樂人
快訊／林口驚傳砍人案！　1男多處刀傷滿身血
快訊／美通知台灣8軍售總價逾3500億　國防部證實
今深夜變天！　雨擴全台
快訊／台中警彰化落水漏夜搜救　蚵農清晨發現遺體

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

首款折疊iPhone渲染圖再曝　機身造型「矮胖化」、內螢幕達7.76吋

三大電信響應數位憑證皮夾　1分鐘App設定「超商取貨免拿身分證」

蘋果不忍了！外媒爆「2年推7新機型」全面拉開對手差距

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

根本殺人！新北男毒駕「無剎車」撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

首款折疊iPhone渲染圖再曝　機身造型「矮胖化」、內螢幕達7.76吋

三大電信響應數位憑證皮夾　1分鐘App設定「超商取貨免拿身分證」

蘋果不忍了！外媒爆「2年推7新機型」全面拉開對手差距

潘孟安缺席「不副署財劃法」專報　張惇涵：菩薩畏因眾生畏果

全台溼答答！　明「雨最大」地區曝

台積電跌15元至1415　台股跌149點失守27400

「TOYOTA Yaris Cross休旅」黑化更帥泰國開賣！1.5升油電折合新台幣92萬

開箱羅馬米其林二星鑰飯店！享私人露台　走7分鐘到西班牙廣場

日網友找零收到「謎之硬幣」　台灣人一眼認出：誰投的啦

台南房市雙心臟啟動！永康坐擁雙重劃區及捷運藍線紅利

今井達也旅美動向明朗　縮小至2隊、洋基最有力競爭者

心臟病不是突然來的！三高病患是機率問題　醫曝：不痛的最危險

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

3C家電熱門新聞

三大電信響應數位憑證皮夾

蘋果傳兩年內推至少七款新機

首款折疊iPhone渲染圖再曝光

掃地機器人始祖宣布破產！

iOS 26.3 Beta 1登場　跳槽Android更方便

2025十大熱門Chrome擴充功能　AI工具成榜單主力

iOS 26.4至iOS 28長期規畫全曝光

iOS 26.2即將釋出！重點更新一次看

LINE MINI App開放桌面釘選功能

可調度數Rokid AI Glasses開賣

直擊！AI WAVE SHOW亮點一次看

2018台北國際電腦展亮點整理

技嘉2025 AI電競筆電正式上市

iOS 26爆災情放大照片自動變紅

更多熱門

相關新聞

蘋果傳兩年內推至少七款新機

蘋果傳兩年內推至少七款新機

蘋果傳出正規劃近年來最大規模的 iPhone 產品線擴張計畫，未來兩年內，預計在 2027 年秋季前陸續推出至少七款新機型，涵蓋首款折疊式 iPhone、20 周年紀念版，以及多款 Pro 與平價系列，顯示蘋果正試圖透過設計與技術革新，重新拉開與競爭對手的差距。

蘋果證實澳洲部分舊款iPhone出現重大故障

蘋果證實澳洲部分舊款iPhone出現重大故障

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

iOS 26.4至iOS 28長期規畫全曝光

iOS 26.4至iOS 28長期規畫全曝光

iPhone年度遊戲、App排行榜出爐

iPhone年度遊戲、App排行榜出爐

關鍵字：

蘋果iPhoneFold折疊手機CAD圖雙鏡頭

讀者迴響

熱門新聞

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

玩過10幾國「還是這國好」！大票台人狂點頭

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

剛搬到林口！他被迫「每天9點入睡」哀怨像農夫　在地人吵翻

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

「最會推責任」星座Top3！

柴智屏怒轟「F4變F3」荒謬不尊重

張忠謀早看破！　外媒曝台積電最強秘密

川普將關美國大氣研究中心：危言聳聽

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面