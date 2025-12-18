首款折疊iPhone渲染圖再曝　機身造型「矮胖化」、內螢幕達7.76吋

▲折疊iPhone渲染圖。（圖／iphone-ticker.de）

記者吳立言／綜合報導

近期網路再度流出一組疑似蘋果首款折疊螢幕手機 iPhone Fold 的 CAD 渲染圖，揭露其可能的機身比例、螢幕尺寸與厚度設計，整體造型與先前市場想像略有不同，引發外界關注。

根據科技媒體 iPhone-Ticker.de 於 12 月 17 日發布的資訊，這組 CAD 圖展示了一款外型偏「矮胖」的折疊裝置，折疊後外觀類似一本護照。圖面顯示，單側機身寬度約 83.8 公釐、高度 120.6 公釐；厚度控制相當亮眼，展開狀態僅 4.8 公釐，折疊後約 9.6 公釐（不含相機模組）。

螢幕配置方面，內螢幕尺寸為 7.76 吋，解析度 2713×1920，略小於現行 iPad mini（8.3 吋），但顯示面積已相當接近，像素密度預期更高。外螢幕則為 5.49 吋，解析度 2088×1422，採用特殊長寬比設計，推測是為了讓內螢幕展開後更接近平板比例，提升分割畫面與影音瀏覽體驗。

為了解決折疊螢幕常見的折痕問題，圖紙暗示蘋果可能採用特殊鉸鏈結構，閉合時鉸鏈區域會有約 1.8 公釐的微小凸起，有助於降低螢幕彎折處的應力，延長面板使用壽命。

影像系統方面，背部延續傳聞中 iPhone Air 的「跑道式」相機平台（Camera Plateau）設計，並搭載 雙鏡頭，與先前「僅配單鏡頭」的傳聞不符。此外，內外螢幕皆配置前鏡頭，內螢幕鏡頭位置偏向一側，但是否採用靈動島設計仍未明朗。

不過，科技媒體 AppleInsider 對這組 CAD 渲染圖提出質疑，指出圖紙中揚聲器開孔與 USB-C 連接埠似乎僅設於機身單側，對於一款定位高階、主打「類 iPad」體驗的裝置而言，缺乏完整立體聲揚聲器配置並不合理。

考量蘋果一向對未發表產品高度保密，加上距離傳聞中的 2026 年發表時程仍有一段距離，AppleInsider 認為，這組 CAD 圖較可能來自配件商依據早期推測製作的工程占位模型，未必代表最終設計定案。