東湖「涼糕哥」裸身賣糕被封殺！原因曝光　1行為爆食安疑慮

▲涼糕哥因出色的外表，深受婆媽喜愛，更因此聲名大噪。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

當年爆紅的「涼糕哥」（游勝綸），經營涼糕生意有聲有色，因出色的外表，深受婆媽喜愛，如今更透過抖音直播，分享在全台各地的擺攤實況，不過本刊卻接獲民眾爆料，指他販售過程中，未戴口罩還一直講話、口水猛噴，且拿錢後還繼續切涼糕，有食安疑慮，直呼：「真的很恐怖。」

涼糕哥（游勝綸）曾在直播上中透露，擺攤一天約可以賺進3至5萬，一週營業三天，一個月營業額至少約40萬。且他分享的影片中，除了他俐落的切糕手法、偶爾一展歌喉，幾乎會有的畫面就是民眾大排長龍等待他販售涼糕，有人因等待太久而臭臉，也有人因太熱而昏倒，市場中的人生百態盡在其中，對於粉絲要求合照也來者不拒，他曾說：「希望直播看到是快樂的我。」

▲民眾投訴涼糕哥（游勝綸）販售過程中，未戴口罩還一直講話、口水猛噴。

在民眾投訴的內容中，指他於11月29日晚上8點半，在蘆洲購買了快1千元的涼糕，付款後，當場要求開發票，游勝綸回以「他們不開發票」。民眾回家後，上網查出游勝綸沒有各種相關證照，也沒有投保食品安全保險，更沒有流動攤販執照，質疑他成立公司，卻逃漏稅不開發票，因此將此事向新北市政府陳情，不過，目前尚未有回應。

▲涼糕哥（游勝綸）經營涼糕生意有聲有色。

日前，涼糕哥才爆出積欠一萬多的律師費多年，痛批他是「劣質網紅」，當時他曾在臉書無奈哀嘆，如今又面臨民眾投訴，只能說人紅是非多。

▲涼糕哥曾在直播上中透露，擺攤一天約可以賺進3至5萬。

2015年時，就讀大學體育系的游勝綸，趁著假日到東湖市場賣涼糕，因陽光帥氣的形象被網友拍照上傳至PTT，一夕爆紅，甚至紅到國外，被稱為「東湖涼糕哥」，之後，他一度進軍演藝圈，後因合約問題淡出。

前年底，為了照顧病母，一度停止市場擺攤工作，全心全意照顧媽媽，直到母親過世後，他才重回市場，透過抖音直播賣涼糕，再度掀起一陣風潮，也因他生意太好，大排長龍的隊伍常影響到其他攤商，一度傳出被封殺，他也回以善意強調並非故意，因此選在空地或不固定地點擺攤，另籌備網路宅配，避免影響他人。



