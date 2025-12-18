海基會董事長吳豊山辭任：總統約見時「欣然讓賢」下台背影要漂亮

▲海基會董事長吳豊山主持董監事聯席會議，宣布辭任。



記者蔡紹堅／台北報導

海基會18日下午舉行董監事聯席會議，由海基會董事長吳豊山親自主持，他在開場致詞時宣布辭任董事長一職，並對在場董監事表達感謝。

吳豊山表示，非常謝謝大家撥空參加今天的聯席會議，今天是他最後一次主持董監事聯席會議，上周總統賴清德約見，徵詢他對海基會人士的意見，「社會上都說，下台的背影要漂亮，我體貼總統人事安排的困難，當場欣然同意讓賢，工作到12月31日下午，下台一鞠躬。」

吳豊山也介紹了自己在任期間在與對岸溝通上進行的努力，他說，上任的第一階段，他要求對岸說清楚「中華民國在『九二共識』中的位置」，但對岸僅回答「九二共識」就是「異中求同、擱置爭議」，未能說清楚中華民國的位置。

吳豊山指出，第二階段，他透過私下熱心管道，建議海協會長張志軍會面，釐清「九二共識」的爭議，並共商和平發展方略，「我只堅持對等、尊嚴，其餘會面的時間、地點、公開不公開，悉聽尊便。後來傳話管道回覆，對岸可以理解本人用心良苦，但是說『九二共識』沒有再釐清的必要。」

吳豊山透露，後來另一管道傳話過來，說如果不要「九二共識」，應請我方提出新共識，「針對對岸此項建議，我曾多方努力，但不得要領。」

吳豊山續指，第三階段，他於7月10日依據兩岸在1993年制定的「兩會聯繫與會談制度協議」，正式傳訊海協會，言明他將於近期內率團前往東莞、昆山探訪台商及台商子女學校，請海協會依上開協議辦理後續，但海協會迄今已讀不回。

吳豊山還說，今天利用這個機會，他要對全體董監事過去一年來的支持指教表達謝意，過去這段時間兩岸很多人士主動好意幫忙，他也表達感謝。

吳豊山去年11月4日就任海基會董事長，在任約13個月；在他之前，去年6月上任的前任董事長鄭文燦因涉收賄案，於同年7月閃電請辭，在任僅1個月。

▼吳豊山去年底才上任，在任約13個月。（圖／記者蔡紹堅攝）

