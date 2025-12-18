　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

海基會董事長吳豊山辭任：總統約見時「欣然讓賢」下台背影要漂亮

▲海基會董事長吳豊山主持董監事聯席會議，宣布辭任。

記者蔡紹堅／台北報導

海基會18日下午舉行董監事聯席會議，由海基會董事長吳豊山親自主持，他在開場致詞時宣布辭任董事長一職，並對在場董監事表達感謝。

吳豊山表示，非常謝謝大家撥空參加今天的聯席會議，今天是他最後一次主持董監事聯席會議，上周總統賴清德約見，徵詢他對海基會人士的意見，「社會上都說，下台的背影要漂亮，我體貼總統人事安排的困難，當場欣然同意讓賢，工作到12月31日下午，下台一鞠躬。」

吳豊山也介紹了自己在任期間在與對岸溝通上進行的努力，他說，上任的第一階段，他要求對岸說清楚「中華民國在『九二共識』中的位置」，但對岸僅回答「九二共識」就是「異中求同、擱置爭議」，未能說清楚中華民國的位置。

吳豊山指出，第二階段，他透過私下熱心管道，建議海協會長張志軍會面，釐清「九二共識」的爭議，並共商和平發展方略，「我只堅持對等、尊嚴，其餘會面的時間、地點、公開不公開，悉聽尊便。後來傳話管道回覆，對岸可以理解本人用心良苦，但是說『九二共識』沒有再釐清的必要。」

吳豊山透露，後來另一管道傳話過來，說如果不要「九二共識」，應請我方提出新共識，「針對對岸此項建議，我曾多方努力，但不得要領。」

吳豊山續指，第三階段，他於7月10日依據兩岸在1993年制定的「兩會聯繫與會談制度協議」，正式傳訊海協會，言明他將於近期內率團前往東莞、昆山探訪台商及台商子女學校，請海協會依上開協議辦理後續，但海協會迄今已讀不回。

吳豊山還說，今天利用這個機會，他要對全體董監事過去一年來的支持指教表達謝意，過去這段時間兩岸很多人士主動好意幫忙，他也表達感謝。

吳豊山去年11月4日就任海基會董事長，在任約13個月；在他之前，去年6月上任的前任董事長鄭文燦因涉收賄案，於同年7月閃電請辭，在任僅1個月。

▼吳豊山去年底才上任，在任約13個月。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼海基會董事長吳豊山。（圖／記者蔡紹堅攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
婚宴「3人包3100玩具鈔」塞名片　新人傻眼：哪來的臉
《黑白2》「神級主廚」是台灣籍！　超狂背景曝
首款折疊iPhone渲染圖再爆！　機身造型矮胖化
謝京穎懷雙胞胎！經紀公司證實「雙倍驚喜」爆停工：健康優先
快訊／海基會董事長吳豊山宣布辭任
彈劾賴清德！通過機率曝　黃揚明分析「真正目的」
也在賣涼糕！「天菜涼糕哥」超正親妹IG曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

海南三亞免稅城封關首日　iPhone 17 Pro Max疊加優惠最高省9582元

海基會董事長吳豊山辭任：總統約見時「欣然讓賢」下台背影要漂亮

30歲陸「健美冠軍」突猝死　友人嘆：生前得流感，仍做高強度訓練

53億私募基金「離奇失蹤」　浙江優策遭「史上最高」重罰1.57億

不是全紅嬋！世界泳聯宣布「2025最佳女跳水選手」…單項勝率100%

陸發現新礦物命名「金秀礦」　「鎳鉍硫銻砷」晶體重新排列結晶而成

海南封關首日！三亞海灘現金髮碧眼俄羅斯遊客　廣播改雙語循環播

陸16歲「烤雞少年」爆紅！單日最高紀錄300隻　自豪每月已能補貼家用

悼念宏福苑重大火災事故罹難者　香港取消維港跨年煙火

海南自貿港啟動！74％商品零關稅　境內關外模式吸引外資進駐

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

海南三亞免稅城封關首日　iPhone 17 Pro Max疊加優惠最高省9582元

海基會董事長吳豊山辭任：總統約見時「欣然讓賢」下台背影要漂亮

30歲陸「健美冠軍」突猝死　友人嘆：生前得流感，仍做高強度訓練

53億私募基金「離奇失蹤」　浙江優策遭「史上最高」重罰1.57億

不是全紅嬋！世界泳聯宣布「2025最佳女跳水選手」…單項勝率100%

陸發現新礦物命名「金秀礦」　「鎳鉍硫銻砷」晶體重新排列結晶而成

海南封關首日！三亞海灘現金髮碧眼俄羅斯遊客　廣播改雙語循環播

陸16歲「烤雞少年」爆紅！單日最高紀錄300隻　自豪每月已能補貼家用

悼念宏福苑重大火災事故罹難者　香港取消維港跨年煙火

海南自貿港啟動！74％商品零關稅　境內關外模式吸引外資進駐

新北U18／先發測試收成效！　臺東拿下8強門票教頭陳峰岳點關鍵

串流收視週榜／《太陽》二部曲上線4天排名揭曉！《認罪》雙影后飆戲

蔡英文包場！《大濛》逆勢賣破5千萬　80歲阿伯「天天報到」狂刷10遍挺國片

大玩「提帽小人」！蔣萬安宣傳北市聯名史努比　笑與大寶先討論

首爾地鐵工地鋼筋倒塌！「7工人遭埋」全數救出　1人心臟驟停

喜迎桃園新站！桃合特區2100坪壯闊基地「佳陞豐禾」綠捷G06站　醫療、公園、名校全機能Alfa Safe耐震宅

乾杯新品牌「牛舌佑介」12/21開幕　定食套餐最低390元

鋪滿巧拼降噪音！樓下住戶「仍抗議小孩太吵」　她嘆：只能搬家嗎

高虹安貪汙無罪「立法院關鍵公文曝」　民進黨團揪貓膩

溫王爺聖誕580斤烏魚子大放送　東港東隆宮廟埕「連兩晚開攤」

【E人交流神操作】想吃隔壁桌的菜...沒想到對方也熱情投餵！

大陸熱門新聞

女穿「光腿神器」竟送急診！專家警告

海基會董事長吳豊山辭任：下台背影要漂亮

不是全紅嬋！世界泳聯宣布2025最佳女跳水員

陸16歲「烤雞少年」爆紅！單日最高紀錄300隻 自豪每月已能補貼家用

苦行僧鍛鍊「30歲健美8連冠」猝死　傳心臟有問題

生前得流感！30歲陸「健美冠軍」突猝死

海南封關首日！三亞海灘現金髮碧眼俄羅斯遊客 廣播改雙語循環播

陸發現新礦物命名「金秀礦」 「鎳鉍硫銻砷」晶體重新排列結晶而成

黎智英之女對父親判決痛心　批香港法治遭破壞

又輸了！中國桌球男單WTT「痛失5連霸」

美妝網紅替家還債百萬爆紅　真身竟是「腦麻女孩」

53億私募基金「離奇失蹤」 浙江優策遭「史上最高」重罰1.57億

冰雪大世界開園！521m超級冰滑梯登場

悼念宏福苑重大火災事故罹難者 香港取消維港跨年煙火

更多熱門

相關新聞

海基會10月就發函小紅書　明確要求回覆

海基會10月就發函小紅書　明確要求回覆

小紅書因不配合政府打擊詐騙被封鎖一年，據了解，政府是透過海基會發函給小紅書的母公司。對此，海基會秘書長羅文嘉表示，行政文書中明確要求小紅書的母公司就案件說明與回覆，但並未獲得任何回應。

海基會赴新參加亞總年會　帶大陸台商去交流

海基會赴新參加亞總年會　帶大陸台商去交流

羅文嘉赴金門　與福建台商座談

羅文嘉赴金門　與福建台商座談

海基會：陸客遊金門不再「爆買」

海基會：陸客遊金門不再「爆買」

海基會：社會對陸配疑慮　來自大陸軍事威脅

海基會：社會對陸配疑慮　來自大陸軍事威脅

關鍵字：

海基會吳豊山

讀者迴響

熱門新聞

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

快訊／Energy書偉辣妻懷孕了！

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

張韶涵造型翻車！遭酸「仙女變阿姨」

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

狂喊開心！吊車大王「再添2小老婆」影片曝

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

涼糕哥再度惹爭議　民眾爆他切糕未戴口罩

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面