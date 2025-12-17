　
    • 　
>
地方 地方焦點

民進黨彰化縣長提名民調出爐！陳素月小贏2%　有望出線

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨彰化縣長提名之爭，結果正式揭曉！黨中央採「類初選」模式進行整合，今（17日）民調結果出爐。經過激烈競爭，現任立委陳素月在民調中以約2%的微幅差距領先其他對手，暫居第一，有望在後續選對會及中執會通過後，正式獲得提名，代表民進黨角逐下屆彰化縣長寶座。

▲縣長初選民進黨立委陳素月民調小贏2%，可望出線。（圖／立委陳素月競辦提供）

▲縣長初選民進黨立委陳素月民調小贏2%，可望出線。（圖／立委陳素月競辦提供）

此次民進黨在彰化共有四位人選表態，包括立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富。為協調整合，黨中央定調以「類初選」方式，於12月中進行民調作業，並預計於年底前確定最終提名人選。

這場提名之爭一方面，是兩位女性立法委員黃秀芳與陳素月之間的激烈競爭；另一方面，也體現了民進黨內「正國會」與「新潮流」兩大派系的實力角力。黃秀芳因曾競選縣長呼聲較高，選情被廣泛看好，然而陳素月有「新芽聯盟」的組織動員，聲勢迅速攀升。

▲縣長初選民進黨立委陳素月民調小贏2%，可望出線。（圖／立委陳素月競辦提供）

▲縣長初選民進黨立委陳素月民調小贏2%，可望出線。（圖／立委陳素月競辦提供）

最終民調結果顯示，彰化市前市長邱建富與現任市長林世賢，分別位居第三與第四名。陳素月以約44%的支持度成功領先獲得約42%支持度的黃秀芳。

對於民調結果領先，陳素月表示，今日接獲黨部通知開會，並知悉民調排名第一。她首先感謝團隊與所有鄉親的支持，並強調若最終獲得提名，「就是一份責任的開始」。她承諾，未來將團結黨內所有黨公職同志，共同為彰化的未來努力打拼。

至於即將面對2026年的國民黨提名縣長選戰，陳素月指出，這將是一場激烈的政黨競爭。目前檯面上的潛在對手各有所長，國民黨最終將推派何人出戰尚無法預料，但無論對手是誰，她都將謹慎以對，全力以赴，爭取縣民認同。

12/15 全台詐欺最新數據

509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨…不到2天病逝
川普又有大動作！無預警預告「神祕演說」　白宮全體噤聲
化痰「小鳥粉」要泡水還是吞服？藥師給答案
高虹安論文抄襲　須賠40萬
F4變F3　柴智屏怒轟：非常荒謬！

林俊憲嗆靠藍營介選撐民調　陳亭妃回擊：那我支持度會更高

林俊憲嗆靠藍營介選撐民調　陳亭妃回擊：那我支持度會更高

民進黨立委陳亭妃、林俊憲在黨內台南市長初選競爭激烈，有媒體爆料，陳亭妃與國民黨議員蔡育輝合作操弄綠營初選，其後援會會長甚至在總統大選期間替國民黨侯友宜拉票。對此，陳亭妃今（17日）駁斥，強調報導有偏差，且若藍營真的幫忙，她的民調會更高。林俊憲則說，這證實自己講的是事實，只要民進黨團結就不怕2026，民眾黨前主席柯文哲來也一樣。

吳思瑤國會辦公室主任參選2026　吳奕萱宣布投入新莊議員選戰

賴清德：政院依憲法「不予副署」財劃法　各憲政機關應合憲推動國政

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

