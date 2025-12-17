　
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園移工突破13萬　桃園整合大數據掌握新住民發展需求

▲桃園整合大數據掌握新住民發展需求

▲桃園整合大數據掌握新住民發展需求。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政17日於市政會議，聽取勞動局及婦幼局「移民（工）一家親 友善新桃園」專題報告表示，未來市府將研擬以「大數據整合」與「跨局處合作」為方向，系統性整合新住民及其家庭的相關資訊，跳脫辦理節慶活動的模式，深入掌握新住民在桃園的生活現況與發展需求。

▲桃園整合大數據掌握新住民發展需求

▲勞動局長副局長周賢平。（圖／市府提供）

勞動局長副局長周賢平表示，跨國勞動政策重大修正案共提出四大方案，已於今（114）年10月30日經行政院會通過，目前正進行舊法執行面及相關配套措施的修正作業，預計最快將於明（115）年度開始實施。

▲桃園整合大數據掌握新住民發展需求

▲婦幼局長杜慈容。（圖／市府提供）

婦幼局長杜慈容表示，市府婦幼局明年將持續於強化跨局處與跨區合作，將與原民局的ho hai yan聯合豐年節、客家局的桃園海客季等活動進行合作，同時進一步加強與各區公所的連結。未來除延續今年度於龜山區舉辦越南中秋節、龍潭區辦理柬埔寨亡人節外，將結合更多節慶活動與區公所共同推動，期盼讓明年度13個行政區皆能辦理具代表性的新住民交流活動。

勞動局表示，新住民與移工長期為我國產業與勞動市場注入重要動能，填補各行各業人力缺口，帶動整體經濟發展。桃園市移工人數截至今年10月已突破13萬人，為全臺最多；另依移民署統計，桃園新住民人數達7萬239人，高居全國第二。面對外來人口持續成長，市府將持續透過多元政策與活動，促進族群共融，打造尊重、包容的移民友善城市。

婦幼局指出，市府持續透過跨局處資源整合，推動涵蓋生活、就業、醫療、教育及權益保障等新住民照顧措施，也主動關懷初入境新住民，並結合在地團體設立36處新住民社區關懷據點，建構完善支持網絡，以「安心居桃」為目標，持續提升服務可近性，打造桃園成為新住民友善城市。

12/15 全台詐欺最新數據

509 2 6538 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

桃園移民友善整合大數據新住民

