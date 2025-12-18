　
地方 地方焦點

通過率100%！超越全國平均48%　花工電子科乙級檢定術科全壘打

▲▼花蓮高工電子科「儀表電子」乙級技能檢定共有19位學生參加檢定，術科通過率達到100%，大幅超越勞動部公布歷年全國平均通過率48%。（圖／花工提供，下同）

▲花蓮高工電子科「儀表電子」乙級技能檢定共有19位學生參加檢定，術科通過率達到100%，大幅超越勞動部公布歷年全國平均通過率48%。（圖／花工提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮高工電子科於114學年度「儀表電子」乙級技能檢定中寫下亮眼紀錄，共有19位學生參加檢定，術科通過率達到100%，不僅全數通過，更大幅超越勞動部公布歷年全國平均通過率48%，成果令人矚目，展現技職教育深厚實力。
   
此次通過術科檢定的19位學生，充分展現電子科長期扎實的技能培育成果。檢定內容主要考識圖繪圖、電路焊接與組裝、功能調整與測試，考生須在六小時內，獨立完成電路元件繪製、佈線圖規劃、電路板製作及故障排除，並另接受100分鐘學科測驗，題型包含單選與複選，全面考驗學生的專業知識與實務操作能力。

▲▼花蓮高工電子科「儀表電子」乙級技能檢定共有19位學生參加檢定，術科通過率達到100%，大幅超越勞動部公布歷年全國平均通過率48%。（圖／花工提供，下同）
   
電子科主任王巧雲指出，能創下術科100%通過率的關鍵，在於教師團隊的密切合作與長時間、有系統的訓練規劃，以及協助支援昂貴的材料費用。張世穎老師及科主任自上學期即展開輔導，透過反覆實作與模擬測驗，協助學生建立應試信心，確保在術科檢定現場能穩定發揮實力。
   
校長曾銘文表示，此次檢定成果不僅是學生長期努力的具體展現，也彰顯花工在專業技能培育上的深厚底蘊。無論是跨域教學、實作訓練或各項競賽，教師團隊始終全力投入，陪伴學生在技職領域不斷突破、持續創造佳績。
   
花蓮高工電子科多年來在無人機競賽、創意發想比賽、花蓮太平洋專題、上銀機械手臂競賽、綠色化學跨領域競賽、全國創造力競賽、全國小論文比賽，以及群科與科大專題競賽中屢創佳績。此次乙級技能檢定再傳捷報，不僅證明教學成果深獲肯定，也顯示學校持續為學生鋪設更寬廣的技職舞台，奠定邁向專業發展的堅實基礎。
 

通過率100%超越全國平均花工電子科乙級檢定術科全壘打

