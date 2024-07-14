　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

月嫂第一天上班「嬰兒嗆奶亡」！爸媽崩潰：4萬多請的鉑金月嫂

▲▼燙傷,虐童,虐待,兒童,受傷。（圖／取自免費圖庫visualhunt）

▲夫妻花4萬多元請月嫂，第一天孩子就慘死。（示意圖／取自免費圖庫visualhunt）

記者鄭思楠／綜合報導

西安一對夫妻今年4月花費1萬多元人民幣（約新台幣4.49萬元）在大陸家庭服務平台-天鵝到家聘請了一名「鉑金月嫂」。沒想到，該月嫂上崗第一天，孩子就因嗆奶導致窒息死亡。

據《海報新聞》報導，近日，網友在社交平台發布影片爆料稱，月嫂上崗第一天孩子就因嗆奶導致窒息死亡，引發網友關注。

當時，由於孩子早產，在醫院經過治療後康復出院。4月10日，天鵝到家的月嫂第一天上崗，其間孩子母親就因月嫂不專業，多次與天鵝到家的工作人員溝通，希望更換月嫂。

直到當天晚上餵奶時，孩子的父親發現情況不對，平時十幾分鐘就能餵完奶，這次卻餵了半個小時，孩子父親試圖叫醒孩子，孩子卻沒有反應，緊急送往醫院，孩子還是因搶救無效死亡。

從西安市公安局滻灞生態區分局出具的《鑑定意見通知書》顯示，警方的鑑定結果為，「孩子符合因奶液吸入性窒息而死亡。」

該網友表示，事發後，他與孩子父母曾多次向天鵝到家討要說法，但工作人員給出的答覆卻是，他們只承擔該事件10%-20%的責任，同時在天鵝到家的系統內，清除了給這對夫妻提供服務的相關資訊。

對此，天鵝到家工作人員表示，目前此事公司的相關部門正在瞭解、確認相關情況。

ET快訊
5億車聚！　顏清標騎250萬神車狂催油門
刺殺川普20歲槍手「竟是自家選民」！　父發聲：不知在搞什麼鬼
川普造勢「看台濺血」一幕曝光！　男頭部中彈爆血
男大生帶女友宿舍壞壞！　59秒激戰片遭偷拍外流
槍手距離川普不到150m！　普通射手「都能命中」
許允樂S2O脫了！比基尼「快包不住激辣上圍」 1.6萬人朝聖
獨／18650害的！　高雄9汽機車離奇燒成廢鐵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

三中全會將登場　北京15至18日禁飛低慢小航空器

中國表示關注槍擊事件　習近平已向川普表達慰問

月嫂第一天上班「嬰兒嗆奶亡」！爸媽崩潰：4萬多請的鉑金月嫂

中共三中全會15日舉行　分析：聚焦新質生產力及稅改

香港住宅6月成交量下降三成　新房跌穿2015年價格

巴黎奧運　中國42名奧運金牌選手參賽

川普造勢遭槍擊　胡錫進：重回白宮又近一步

外送員往餐點吐口水！腳伸進飯裡「攪拌一圈」駡：我讓你吃吃吃

抗議美國涉藏法案　大陸密集發聲要求美國不支持藏獨

第12屆雲台會16日登場　兩岸600人參與共享RCEP新機遇　

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

40kg巨汪被貓兇心碎...　委屈挑眉找媽主持公道

小S深夜感傷「就要少一個女兒了」　許老三吐槽：MV演得比較好XD

小龍女活力熱跳全新中場舞　李多慧「超會震」粉絲狂讚

黑道老大患「被親症候群」超暈　嚴泰九一看韓善伙嘴唇就凍未條

三重賓士凌晨高速撞警車！1警傷重不治　駕駛疑毒駕

鼠寶飯前自動爬上迷你餐椅　露肥嫩肚肚與媽咪拍吃播❤

三中全會將登場　北京15至18日禁飛低慢小航空器

中國表示關注槍擊事件　習近平已向川普表達慰問

月嫂第一天上班「嬰兒嗆奶亡」！爸媽崩潰：4萬多請的鉑金月嫂

中共三中全會15日舉行　分析：聚焦新質生產力及稅改

香港住宅6月成交量下降三成　新房跌穿2015年價格

巴黎奧運　中國42名奧運金牌選手參賽

川普造勢遭槍擊　胡錫進：重回白宮又近一步

外送員往餐點吐口水！腳伸進飯裡「攪拌一圈」駡：我讓你吃吃吃

抗議美國涉藏法案　大陸密集發聲要求美國不支持藏獨

第12屆雲台會16日登場　兩岸600人參與共享RCEP新機遇　

成本低售價卻超貴！PTT一面倒點名「2消暑美食」：超級賺

懶得回訊息「會沒朋友嗎？」　她曝男女交友差異：很羨慕男生

快訊／對流旺盛！1地大雨特報　

狼師任職校名不能公布！家長炸鍋　網傳「園所更名歷程」自救

空氣品質全國最優！花蓮智能化監控再創佳績　考核特優四連冠

賴清德喻釋憲如棒球賽、青鳥出來　朱立倫傻眼：民進黨是裁判嗎

獨／啦啦隊女神巫苡萱「充電線當跳繩」　直播拍賣網友喊包軌

川普滿臉是血振臂一呼　專家：已成2024選戰經典圖

5億車聚！中部最大重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車狂催油門

鄭文燦「政治死刑」出局新北2026？　朱立倫：從不視他為候選人

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

大陸熱門新聞

扛3袋「1毛硬幣」繳款　法院怒開罰

躺平新去處　陸「青年養老院」遍地開花

女網紅欠67萬租金拒繳！被上銬慌了

33億台幣打造生態觀光　北京1/6水源來自瀛湖

28歲女每天喝手搖！多重器衰竭進ICU

3桶羽球價格直逼1g黃金　漲幅超50%

港電話卡採實名制　240萬張卡遭拒登記

爬山最美展望？　4女2男「裸體戲水」震驚三觀

外送員往餐點吐口水！腳伸進飯裡攪拌一圈

月嫂第一天上班嬰兒嗆奶亡！爸媽崩潰：4萬多請的

腳氣飯！陸外送員「用腳趾碰餐點＋吐口水」

川普造勢遭槍擊　胡錫進：重回白宮又近一步

巴黎奧運　中國42名奧運金牌選手參賽

抗議美國涉藏法案　大陸密集發聲要求美國不支持藏獨

更多熱門

相關新聞

獨／新手媽幸福曬娃卻滅門　曾讚夫：我懂你的辛苦

獨／新手媽幸福曬娃卻滅門　曾讚夫：我懂你的辛苦

新北市三重昨（9日）發生一起三屍命案，42歲廖姓男子疑似與43歲劉姓妻子為了經濟、教育問題發生爭執，竟猛砍7刀殺妻後，帶著6個月大的兒子前往陽明山馬槽橋輕生。劉女為了孩子不惜放棄事業，臉書不時曬出孩子可愛照片，紀錄孩子體重增長等成長過程，也誇獎老公身材高不用打扮。

林士傑遭槍殺身亡　家屬不辦告別式

林士傑遭槍殺身亡　家屬不辦告別式

林士傑捲台南正副議長賄選案　一審無罪

林士傑捲台南正副議長賄選案　一審無罪

英護理師狠殺7嬰　遭判15次終身監禁

英護理師狠殺7嬰　遭判15次終身監禁

獨／性侵女兒100次逼整形　狼父挨告突死亡

獨／性侵女兒100次逼整形　狼父挨告突死亡

關鍵字：

月嫂嗆奶嬰兒保姆身亡

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

川普遭暗殺！特勤幹員「光速跳上去」肉身保護

最新詐騙手法！　她痛失近2000萬

鳳梨結婚5月「簽下離婚協議書」！導火線是婆媳糾紛

快訊／黃子韜認愛徐藝洋！

快訊／台南再發生槍擊案！槍手秒投案

人夫偷吃嫩妹同事！行車紀錄器錄下嬌喘

快訊／川普造勢台上遭開槍！　臉部爆血

狙擊手擊斃「暗殺川普槍手」　畫面曝光

川普造勢槍擊2人身亡

川普造勢遇刺！支持者成肉盾擋槍當場死

病毒大爆發！　全家都中鏢

好市多內用區「悄做1改變」　一票會員大讚

無照賓士猴毒駕撞死警！法院裁准羈押

更多

最夯影音

更多

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

40kg巨汪被貓兇心碎...　委屈挑眉找媽主持公道

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面