月嫂第一天上班「嬰兒嗆奶亡」！爸媽崩潰：4萬多請的鉑金月嫂

▲夫妻花4萬多元請月嫂，第一天孩子就慘死。（示意圖／取自免費圖庫visualhunt）

記者鄭思楠／綜合報導

西安一對夫妻今年4月花費1萬多元人民幣（約新台幣4.49萬元）在大陸家庭服務平台-天鵝到家聘請了一名「鉑金月嫂」。沒想到，該月嫂上崗第一天，孩子就因嗆奶導致窒息死亡。

據《海報新聞》報導，近日，網友在社交平台發布影片爆料稱，月嫂上崗第一天孩子就因嗆奶導致窒息死亡，引發網友關注。

當時，由於孩子早產，在醫院經過治療後康復出院。4月10日，天鵝到家的月嫂第一天上崗，其間孩子母親就因月嫂不專業，多次與天鵝到家的工作人員溝通，希望更換月嫂。

直到當天晚上餵奶時，孩子的父親發現情況不對，平時十幾分鐘就能餵完奶，這次卻餵了半個小時，孩子父親試圖叫醒孩子，孩子卻沒有反應，緊急送往醫院，孩子還是因搶救無效死亡。

從西安市公安局滻灞生態區分局出具的《鑑定意見通知書》顯示，警方的鑑定結果為，「孩子符合因奶液吸入性窒息而死亡。」

該網友表示，事發後，他與孩子父母曾多次向天鵝到家討要說法，但工作人員給出的答覆卻是，他們只承擔該事件10%-20%的責任，同時在天鵝到家的系統內，清除了給這對夫妻提供服務的相關資訊。

對此，天鵝到家工作人員表示，目前此事公司的相關部門正在瞭解、確認相關情況。