基隆河油污真相曝光！　台水證實「溶解性廢油」流入淨水場

▲將誠公司將廢油偷排入基隆河中。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者董美琪／綜合報導

基隆河11月27日發生油污染事件，影響基隆市、新北市約18萬戶用水安全。台灣自來水公司總工程師王傳政今（17）日指出，經查污染來源為廢油中「溶於水的成分」，導致部分污染物已進入淨水場，增加處理難度。

王傳政說明，涉案的將誠公司自台中港取得廢油後，先進行油水分離，再將其中溶解於水的部分排入河川，因屬溶解性油污，表面油膜監測設備不易即時察覺，成為此次事件的關鍵問題。

國民黨立委林沛祥、張嘉郡、廖先翔今日前往八堵抽水站考察，基隆市長謝國樑、經濟部常務次長賴建信及台水公司董事長李嘉榮等人到場，聽取台水公司專案簡報。王傳政指出，台水已增設水質監測設備，並強化應變流程，盼能降低未來風險。

此外，台水公司也建議成立跨機關聯合稽查小組，全面盤點基隆河上、下游與支流的污染熱點，以及水源保護區土地使用情況，透過加強巡查潛在污染源，防止類似事件重演。

基隆地檢署已鎖定位於暖暖區、負責貨輪廢油回收的將誠公司，並於11日向法院聲請羈押游姓負責人及4名員工獲准。對於是否已確認污染元凶，賴建信表示，全案仍由檢方偵辦中，將依司法調查結果為準。