非洲賴索托院童拜會市長獻唱感恩　黃偉哲：讓愛與希望跨越國界

▲台南市長黃偉哲在永華市政中心接見來自非洲賴索托王國的阿彌陀佛關懷中心院童。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

來自非洲賴索托王國（Kingdom of Lesotho）的溫暖歌聲，18日上午在台南市政府永華市政中心響起，台南市長黃偉哲接見社團法人中華民國阿彌陀佛關懷協會師生一行，並熱情歡迎24名阿彌陀佛關懷中心（ACC）院童到訪台南，孩子們以非洲歌謠獻唱感恩，為這場跨越國界的交流寫下動人篇章。

黃偉哲代表全體市民向遠道而來的孩子們表達誠摯歡迎，並表示非常高興看見孩子們透過教育與文化交流來到台灣、走進台南，拓展視野、累積人生經驗。他期盼孩子們在台南的學習與互動，能成為未來人生新的方向與嶄新起點。

黃偉哲也感謝阿彌陀佛關懷協會師長長期投入非洲人道關懷工作，陪伴與照顧弱勢孩童。他指出，孩子們在台南停留期間所接受的教育與引導，將成為成長過程中重要的養分，並祝福每位孩子都能在人生道路上發揮潛能、走得更遠。

黃偉哲進一步指出，市府社會局及相關單位將持續與阿彌陀佛關懷協會攜手合作，提供必要的協助與支持，營造更完善的照顧與學習環境，讓國際人道關懷行動得以穩健深化。他也在歲末年終之際，向孩子們獻上平安與祝福，期盼大家在台南感受到城市的溫暖與節慶氛圍，並預祝新年快樂。

見面會中，24名ACC院童以非洲傳統歌謠進行感恩演出，用純淨歌聲傳達對台灣及社會各界長期支持的感謝，現場氣氛溫馨感人。隨後，市長與院童互贈紀念品並合影留念，為這場跨國交流留下珍貴回憶。

阿彌陀佛關懷中心指出，該中心自2004年於非洲設立第一所院所，至今已在6個國家成立7個院區，累計照顧超過2,300名失親及弱勢孩童，並持續推動教育、糧食與社區救助行動，惠及近2萬名孩童。本次「行願非洲．感恩之旅」慈善巡演，將於12月19日在成功大學成功廳登場，邀請社會各界一同見證孩子們的成長與蛻變。