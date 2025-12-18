　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南部人衝了！捷星日本「高雄＝東京」今首航　午去早回天天飛

▲▼捷星日本航空「高雄＝東京」今開航。（圖／記者許宥孺攝）

▲捷星日本航空「高雄＝東京」今日首航。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

南部人赴日旅遊越來越方便！捷星日本航空今年5月申請開航「高雄—成田」航線，今（18）日正式開飛雙向滿載，成為高雄第6家直飛東京的航空公司，未來每天來回各一班次。這是繼聯合航空今年7月進駐南台灣以來，再有新航空公司開飛東京，目前「高雄—成田」航線每日計有7個航班。

捷星日本航空代表董事兼總經理田中正和表示，捷星日本航空目前在台有台北飛往大阪、成田，一天4班次，對南部旅客來說較為不便，而開發高雄成田航線，對於日本旅客來說，可以搭乘高鐵來高雄玩，直接從高雄機場回日本，三點一線更能擴大旅遊計劃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼捷星日本航空「高雄＝東京」今開航。（圖／記者許宥孺攝）

▲捷星日本航空代表董事兼總經理田中正和表示，高雄和20年前的變化很大。（圖／記者許宥孺攝）

田中正和指出，「高雄－東京成田」直飛航線採空中巴士 A320客機執飛，每日一班往返，12月整體訂票率約8至9成，有60%是日本旅客、40％台灣旅客，目前暫無調漲計畫及航線開發規劃，若有更多旅客選擇搭乘捷星航空的話，票價也會繼續維持並考慮開設新航線。

▲▼捷星日本航空「高雄＝東京」今開航。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市長陳其邁祝福航線天天爆滿。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市長陳其邁表示，台日雙方友誼深厚，台灣人深深感受，「台灣有事，日本一定會幫忙」，如果台灣沒事，那台灣人很喜歡去日本旅遊，相信不久的將來，一定會增加班次，他竭誠歡迎日本人來高雄享受冬天的太陽和人民的熱情，據他了解，來回機票含稅約5000元，可以說是「俗擱大碗又舒適」，希望這條航線天天爆滿。

觀光局長高閔琳表示，目前高雄飛往東京成田每日都有班次，不只是演唱會經濟、半導體高科技產業看重高雄，也有非常多航空公司都看好高雄旅遊市場，期待捷星日本航空開飛後促進台日旅遊觀光、文教及產業交流，未來持續新增大阪、福岡和熊本等科技重鎮城市航線。

▲▼捷星日本航空「高雄＝東京」首航，觀光局長高閔琳送客登機。（圖／觀光局提供）

▲捷星日本航空「高雄＝東京」首航，觀光局長高閔琳（右1）送客登機。（圖／觀光局提供）

▲▼捷星日本航空東京出發班機飛抵高雄。（圖／觀光局提供）

▲捷星日本航空東京出發班機飛抵高雄。（圖／觀光局提供）

而台灣虎航在12月23日也將開航「高雄—熊本」、「台南—熊本」航線，開航初期每週二、五固定2班。目前台灣虎航高雄出發的日本航點包括札幌(新千歲)、仙台、東京成田、名古屋、大阪關西、岡山、福岡、沖繩，待熊本開航後，共有9條航線。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
婚宴「3人包3100玩具鈔」塞名片　新人傻眼：哪來的臉
《黑白2》「神級主廚」是台灣籍！　超狂背景曝
首款折疊iPhone渲染圖再爆！　機身造型矮胖化
謝京穎懷雙胞胎！經紀公司證實「雙倍驚喜」爆停工：健康優先
快訊／海基會董事長吳豊山宣布辭任
彈劾賴清德！通過機率曝　黃揚明分析「真正目的」
也在賣涼糕！「天菜涼糕哥」超正親妹IG曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

溫王爺聖誕580斤烏魚子大放送　東港東隆宮廟埕「連兩晚開攤」

南部人衝了！捷星日本「高雄＝東京」今首航　午去早回天天飛

婚宴「3人包3100玩具鈔」還塞保險名片　私訊傻眼！新人：哪來的臉

去年就被質疑攤位衛生　他納悶「涼糕哥」紅什麼？一票挺

明年元旦4交通新制　滿70歲「自願繳回駕照」2年最高領3.6萬元

兒子當兵「家長晚上拉到群組」　內容傻眼！全場吵翻：都幾歲了

「校事會議濫訴爭議」奪10大教育新聞榜首　教師荒引關注

桃機T3北廊廳25日正式啟用　交長：將各界意見調整到最好

39家旅行社解散、12家遭撤照　觀光署公布最新營運狀況

周日「超罕見轉運日」來了　下次要等到2105年！曝1禁忌加倍奉還

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

溫王爺聖誕580斤烏魚子大放送　東港東隆宮廟埕「連兩晚開攤」

南部人衝了！捷星日本「高雄＝東京」今首航　午去早回天天飛

婚宴「3人包3100玩具鈔」還塞保險名片　私訊傻眼！新人：哪來的臉

去年就被質疑攤位衛生　他納悶「涼糕哥」紅什麼？一票挺

明年元旦4交通新制　滿70歲「自願繳回駕照」2年最高領3.6萬元

兒子當兵「家長晚上拉到群組」　內容傻眼！全場吵翻：都幾歲了

「校事會議濫訴爭議」奪10大教育新聞榜首　教師荒引關注

桃機T3北廊廳25日正式啟用　交長：將各界意見調整到最好

39家旅行社解散、12家遭撤照　觀光署公布最新營運狀況

周日「超罕見轉運日」來了　下次要等到2105年！曝1禁忌加倍奉還

巧閃4000萬豪宅線！　台南平實新案「壓線成交」買氣突圍

新北U18／先發測試收成效！　臺東拿下8強門票教頭陳峰岳點關鍵

串流收視週榜／《太陽》二部曲上線4天排名揭曉！《認罪》雙影后飆戲

蔡英文包場！《大濛》逆勢賣破5千萬　80歲阿伯「天天報到」狂刷10遍挺國片

大玩「提帽小人」！蔣萬安宣傳北市聯名史努比　笑與大寶先討論

首爾地鐵工地鋼筋倒塌！「7工人遭埋」全數救出　1人心臟驟停

喜迎桃園新站！桃合特區2100坪壯闊基地「佳陞豐禾」綠捷G06站　醫療、公園、名校全機能Alfa Safe耐震宅

乾杯新品牌「牛舌佑介」12/21開幕　定食套餐最低390元

鋪滿巧拼降噪音！樓下住戶「仍抗議小孩太吵」　她嘆：只能搬家嗎

高虹安貪汙無罪「立法院關鍵公文曝」　民進黨團揪貓膩

【幫女友討債】王大陸「買個資」被起訴 3度開庭！2人差3分鐘現身

生活熱門新聞

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

狂喊開心！吊車大王「再添2小老婆」影片曝

微波爐服役45年光榮退伍！釣出廠商回應

玩過10幾國「還是這國好」！大票台人狂點頭

今深夜變天！　雨擴全台

日人找零收到謎之硬幣　台人一眼認出

明全台有雨！　今「下最大」地區曝

東湖市場天菜「涼糕哥」回應了！　被爆欠債反問：有人補給我？

外國妹搬來台震驚！　最驚訝「薪水很不錯」

Gemini怎麼念？　官方曝正確發音

醫護曬年終「平均6個月」　網羨慕了

「日本旅遊神器」年底退出台灣！他嘆：生意一直不錯

更多熱門

相關新聞

即／知名車商超巨招牌砸落　6車毀了

即／知名車商超巨招牌砸落　6車毀了

高雄鳳山區武慶武昌交叉口，一處知名車商至少6個店門寬的「超巨招牌」，今（18）日上午突然不明原因突然砸落，底下停放的汽機車6車全遭殃受損。所幸事故僅造成車損，沒有造成人員傷亡，至於詳細原因尚待進一步釐清。

超速48公里遭吊牌半年　女提訴訟吞敗

超速48公里遭吊牌半年　女提訴訟吞敗

77歲婦開車暴衝害1人命危　下車喊頭暈

77歲婦開車暴衝害1人命危　下車喊頭暈

即／高雄77歲駕駛逆向暴衝撞機車！1人無生命跡象

即／高雄77歲駕駛逆向暴衝撞機車！1人無生命跡象

拖2箱大麻行李來台　日本男子遭判7年

拖2箱大麻行李來台　日本男子遭判7年

關鍵字：

高雄小港機場觀光局捷星日本航空東京成田

讀者迴響

熱門新聞

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

快訊／Energy書偉辣妻懷孕了！

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

張韶涵造型翻車！遭酸「仙女變阿姨」

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

狂喊開心！吊車大王「再添2小老婆」影片曝

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

涼糕哥再度惹爭議　民眾爆他切糕未戴口罩

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面