南部人衝了！捷星日本「高雄＝東京」今首航　午去早回天天飛

▲捷星日本航空「高雄＝東京」今日首航。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

南部人赴日旅遊越來越方便！捷星日本航空今年5月申請開航「高雄—成田」航線，今（18）日正式開飛雙向滿載，成為高雄第6家直飛東京的航空公司，未來每天來回各一班次。這是繼聯合航空今年7月進駐南台灣以來，再有新航空公司開飛東京，目前「高雄—成田」航線每日計有7個航班。

捷星日本航空代表董事兼總經理田中正和表示，捷星日本航空目前在台有台北飛往大阪、成田，一天4班次，對南部旅客來說較為不便，而開發高雄成田航線，對於日本旅客來說，可以搭乘高鐵來高雄玩，直接從高雄機場回日本，三點一線更能擴大旅遊計劃。

▲捷星日本航空代表董事兼總經理田中正和表示，高雄和20年前的變化很大。（圖／記者許宥孺攝）



田中正和指出，「高雄－東京成田」直飛航線採空中巴士 A320客機執飛，每日一班往返，12月整體訂票率約8至9成，有60%是日本旅客、40％台灣旅客，目前暫無調漲計畫及航線開發規劃，若有更多旅客選擇搭乘捷星航空的話，票價也會繼續維持並考慮開設新航線。

▲高雄市長陳其邁祝福航線天天爆滿。（圖／記者許宥孺攝）



高雄市長陳其邁表示，台日雙方友誼深厚，台灣人深深感受，「台灣有事，日本一定會幫忙」，如果台灣沒事，那台灣人很喜歡去日本旅遊，相信不久的將來，一定會增加班次，他竭誠歡迎日本人來高雄享受冬天的太陽和人民的熱情，據他了解，來回機票含稅約5000元，可以說是「俗擱大碗又舒適」，希望這條航線天天爆滿。

觀光局長高閔琳表示，目前高雄飛往東京成田每日都有班次，不只是演唱會經濟、半導體高科技產業看重高雄，也有非常多航空公司都看好高雄旅遊市場，期待捷星日本航空開飛後促進台日旅遊觀光、文教及產業交流，未來持續新增大阪、福岡和熊本等科技重鎮城市航線。

▲捷星日本航空「高雄＝東京」首航，觀光局長高閔琳（右1）送客登機。（圖／觀光局提供）



▲捷星日本航空東京出發班機飛抵高雄。（圖／觀光局提供）

而台灣虎航在12月23日也將開航「高雄—熊本」、「台南—熊本」航線，開航初期每週二、五固定2班。目前台灣虎航高雄出發的日本航點包括札幌(新千歲)、仙台、東京成田、名古屋、大阪關西、岡山、福岡、沖繩，待熊本開航後，共有9條航線。