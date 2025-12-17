台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

▲台南女罹病接受朋友照顧，竟遭伸出狼爪。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者曾羿翔／綜合報導

台南一名罹病需導尿管的女子「小儀」（化名），因行動不便，接受朋友阿威（化名）的照顧，卻在同住期間多次遭其性侵與猥褻。法院審理後，近日依6項強制性交罪與1項強制猥褻罪，判阿威應執行有期徒刑2年，緩刑5年，期間須接受保護管束。

判決書指出，小儀因健康問題接受導尿管手術，需人協助更換與清潔。去年12月17日，她搬入阿威位於台南的住處，由其照顧。然而在短短8天內，小儀三度遭強制性交，另有一次猥褻。她於12月24日向社工求助並通報，但不久後因身體不適再度住院。

今年1月4日出院後，小儀返回租屋處，不料阿威竟再度以照顧為名同住。從1月5日至11日，他又三度對小儀施以性侵。直到1月12日凌晨，小儀報警才揭發整起案件。

判決指出，阿威犯行共包含6次強制性交與1次強制猥褻，時間與地點分別，犯意獨立，依法應分論併罰。儘管行為極不當，但法院考量阿威在偵查階段與被害人達成和解，已支付賠償，小儀亦表達原諒，故依刑法第59條酌減其刑。

法院強調，阿威罪行明確、情節嚴重，但與陌生人暴力性侵案相比。最終裁定緩刑5年，並在此期間施以保護管束，如再犯將撤銷緩刑，立即執行刑期。



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。