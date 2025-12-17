　
地方焦點

酒駕追撞垃圾車23歲女清運人員殉職　南市府比照因公致死協助家屬

▲台南女清潔員遭賓士撞死，撞擊瞬間曝光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市安平區日前發生酒駕追撞清運車事故，造成一名23歲陳姓女清運人員於執行勤務時不幸身亡，市府將比照因公致死，免除殯葬費並啟動相關協助。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安平區發生一起酒駕追撞垃圾車的重大交通事故，年僅23歲陳姓女清運員於執行清運勤務時不幸身亡，台南市政府表示，雖該名人員非環保局正式編制清潔隊員，但係於執行公務期間遭逢不測，市府已啟動相關協助機制，將比照因公致死辦理，並全力協助家屬爭取相關權益。

台南市環保局指出，事故發生後第一時間即向家屬表達最深切慰問，並啟動關懷與協助作業。考量該名清運人員係於清運公務期間殉職，已比照公教人員因公致死標準，免除殯葬相關費用，以減輕家屬經濟負擔；另有關慰問金部分，已向環境部法制單位爭取放寬適用資格。

▲台南市安平區慶平路清晨發生垃圾車遭追撞事故，造成1死1傷，警消到場搶救。（記者林東良翻攝，下同）

環保局進一步表示，後續將依勞務委外契約內容及保險機制，積極協助家屬辦理相關保險理賠與補償事宜，並督促承包業者依約履行責任；若案件涉及司法程序，市府亦將提供必要行政協助與法律資源，確保家屬權益不受影響。

此外，市府社會局也已介入關懷，將由社工人員進行後續訪談與需求評估。社會局指出，因本案涉及酒駕行為，市府可協助提供免費律師資源，並持續給予法律諮詢與支持，陪伴家屬度過後續訴訟與行政程序。

市府強調，酒駕行為對公共安全造成重大威脅，任何因酒駕導致的悲劇都不應被忽視，市府除依法究責外，也將持續以制度與實際行動，守住第一線工作人員與市民的生命安全。

