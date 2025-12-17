快訊／台南前消防局長李明峯閃辭6天　驚傳「血濺摩鐵」送醫

▲黃偉哲16日才致贈感謝紀念牌給甫退職的李明峯，隔天驚傳意外。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、許力方／台南報導

台南市前消防局長李明峯驚傳閃辭，12日突然請假未上班，並以個人家庭因素請辭，經市長黃偉哲核准。未料相隔6天，17日晚間傳出，李明峯在摩鐵內受到刀傷，消防人員獲報後緊急將他送醫救治，所幸沒有生命危險。

據了解，警方於今晚9時許接獲通報，指李明峯在旅館內受傷。救護人員到場時，他意識清楚，上肢有刀傷，隨即送醫治療，詳細案發原因仍待釐清。

李明峯是台南市升格直轄市後的首任消防局長，從2010年起領導消防局至今超過15年，資歷深厚、行政經驗完整，是國內最資深的消防首長之一。他出身中央警大消防學系，並取得義守大學管理所碩士，1982年從基層消防與警察體系一路歷練至中央與地方的指揮核心。

在長達數十年的公職路程中，他曾任高雄、屏東等地消防要職，包含高雄縣消防警察隊隊長、屏東縣消防局長、內政部消防署主任秘書與副署長等重要職務。2010年台南升格後，他受命接掌消防局，期間推動消防職安改革、強化火災搶救流程，被《經理人月刊》選為百大經理人。

台南市府發言人田玲瑚指出，李明峯局長自台南升格直轄市以來領軍逾15年，曾抱回全國十大傑出救護技術員第一名。李明峯因個人家庭因素，12日向市長黃偉哲提出請辭，經審慎了解相關情況後，對其決定予以尊重，並已同意其請辭。