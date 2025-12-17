　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南前消防局長李明峯閃辭6天　驚傳「血濺摩鐵」送醫

▲台南市政府消防局新任局長楊宗林16日於市政會議中宣誓就職，由市長黃偉哲擔任監誓人。（記者林東良翻攝，下同）

▲黃偉哲16日才致贈感謝紀念牌給甫退職的李明峯，隔天驚傳意外。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、許力方／台南報導

台南市前消防局長李明峯驚傳閃辭，12日突然請假未上班，並以個人家庭因素請辭，經市長黃偉哲核准。未料相隔6天，17日晚間傳出，李明峯在摩鐵內受到刀傷，消防人員獲報後緊急將他送醫救治，所幸沒有生命危險。

據了解，警方於今晚9時許接獲通報，指李明峯在旅館內受傷。救護人員到場時，他意識清楚，上肢有刀傷，隨即送醫治療，詳細案發原因仍待釐清。

李明峯是台南市升格直轄市後的首任消防局長，從2010年起領導消防局至今超過15年，資歷深厚、行政經驗完整，是國內最資深的消防首長之一。他出身中央警大消防學系，並取得義守大學管理所碩士，1982年從基層消防與警察體系一路歷練至中央與地方的指揮核心。

在長達數十年的公職路程中，他曾任高雄、屏東等地消防要職，包含高雄縣消防警察隊隊長、屏東縣消防局長、內政部消防署主任秘書與副署長等重要職務。2010年台南升格後，他受命接掌消防局，期間推動消防職安改革、強化火災搶救流程，被《經理人月刊》選為百大經理人。

台南市府發言人田玲瑚指出，李明峯局長自台南升格直轄市以來領軍逾15年，曾抱回全國十大傑出救護技術員第一名。李明峯因個人家庭因素，12日向市長黃偉哲提出請辭，經審慎了解相關情況後，對其決定予以尊重，並已同意其請辭。

12/15 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

推動「吃在地、惜食材、愛地球」黃偉哲與學童共享台灣鯛午餐

推動「吃在地、惜食材、愛地球」黃偉哲與學童共享台灣鯛午餐

台南市政府積極推動「吃在地、惜食材、愛地球」行動，將永續理念融入校園午餐政策，鼓勵學校選用在地優質食材入菜，深化惜食教育並降低廚餘量，市長黃偉哲今（16）日上午偕同教育局長鄭新輝前往崇學國小，與學童共進午餐，並聆聽學校及營養師介紹被譽為「台南在地之光」的台灣鯛。

酒駕追撞奪命台南市警溯源刨根除「醉」犯

酒駕追撞奪命台南市警溯源刨根除「醉」犯

2026台南跨年卡司全數到位黃偉哲公布韓日港台夢幻陣容

2026台南跨年卡司全數到位黃偉哲公布韓日港台夢幻陣容

「台南健康宇宙城」開展黃偉哲邀日高校參觀體驗

「台南健康宇宙城」開展黃偉哲邀日高校參觀體驗

台南聖誕燈節運河河樂燈區點燈黃偉哲與市民倒數迎聖誕

台南聖誕燈節運河河樂燈區點燈黃偉哲與市民倒數迎聖誕

