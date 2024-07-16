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桃園「元宇宙應用工作坊」　建構智慧數位城市無限想像

▲桃園元宇宙應用工作坊

▲智慧桃園學院辦理包括智慧交通、BIM規劃、元宇宙應用等專題討論工作坊。（圖／智發會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為強化元宇宙（Metaverse）在市政的應用，並落實「智慧桃園」政策，近期辦理「元宇宙應用工作坊」，桃園市政府智慧城鄉發展委員會邀請政治大學傳播學院林日璇特聘教授為公務同仁，帶來各種元宇宙案例與設計，並體驗最新MR（混合實境）、VR（虛擬實境）頭戴等裝置，讓參與同仁在課程中發想可能的市政應用情境。

▲桃園元宇宙應用工作坊

▲市府各局處同仁，在元宇宙工作坊提出結合專業與創意的城市規劃

智發會16日表示，參與同仁也在課程中發想可能的市政應用情境，例如地政局與都發局規劃透過航測、雷射等資料製作高精度地圖，並藉由GIS結合VR將物件視覺化，打造智慧城市地圖；消防局及水務局更以「救災、防災」為主題，發想結合氣象資料、水情監測、救災水源、火場預測等多元圖層的數位孿生城市概念。精彩的課程互動讓公務同仁大開眼界，提升對於建構智慧數位城市的無限想像！

▲桃園元宇宙應用工作坊

▲「元宇宙應用工作坊」，邀請政治大學傳播學院林日璇教授帶領課程

智發會指出，為期三週的元宇宙工作坊共有三大主題：「數位城市規劃」、「文化觀光及產業」、「市民參與及市政服務」，參與有21個局處。課程介紹虛擬數位城市如何進行景觀、建築、交通、防災等模擬規劃，並蒐集相關數據建立數位典藏資料庫，透過互動提升市民參與及更便利的市政服務。

除了認識各項元宇宙案例，市府局處同仁也體驗到最新的頭戴裝置，包括Apple Vision Pro、Meta Quest Pro與Meta Quest 3，戴上MR、VR頭盔後不但可以一秒到北極、夏威夷等景點，更可以體驗接觸恐龍、走入梵谷名畫，還能在VR CHAT社交虛擬平台認識全世界的使用者，參與同仁都認為這是一個既難得又特別的機會，除了體驗最新的空間運算設備，也對未來可以發想的市政服務有更多認識。

▲桃園元宇宙應用工作坊

▲元宇宙工作坊讓公務同仁體驗最新MR（混合實境）、VR（虛擬實境）頭戴裝置

林日璇教授提到，本次活動看見許多局處結合專業與創意，發想有趣的城市規劃！像是衛生局提案「心情溫度計」虛擬人物諮商，協助民眾覺察心理問題並提供隱私保障；地政局發想虛擬服務櫃台、AI語音申請、案件登記區塊鍊等計畫，強化與市民的參與互動。相信在張市長的帶領下，桃園運用數位孿生（Digital Twin）技術進行全面性城市規劃，打造智慧高效並且增加市民幸福感的城市。

智發會主委吳肇銘表示，今年度智慧桃園學院已經辦理包括智慧交通、BIM規劃、元宇宙應用等專題工作坊，除了讓同仁瞭解並提升科技新知，更要提升公務員的創新應用及專案規劃能力，也期待在緊接著即將辦理的「創新提案競賽」中，看見市府同仁勇於創新、精進業務的創意各項提案！

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