　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

地政專業歷練豐富　桃園平鎮區首位女區長蕭巧如就任

▲平鎮區首位女區長蕭巧如就任

▲桃園平鎮區首位女區長蕭巧如（右）就任。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市平鎮區新任區長16日舉行宣誓就職暨交接典禮，由副市長蘇俊賓擔任監交。新任區長蕭巧如是前民政局主任秘書、也是平鎮區首位女區長；卸任區長呂緣服務公職35年，今年榮退，表示其公職生涯開始到結束，都在平鎮很圓滿。

副市長蘇俊賓感謝呂緣在任內帶領公所團隊，積極配合市府推動各項市政建設，讓平鎮區發展愈來愈好，期許未來在熟稔地方事務的新任區長蕭巧如帶領下，持續發揮服務市民精神，加速推動平鎮地方事務。

▲平鎮區首位女區長蕭巧如就任

▲蕭巧如具地政專業，歷練豐富。（圖／市府提供）

平鎮區新任區長蕭巧如強調，將以同理心及柔軟身段，帶領公所團隊推動各項市政建設。蕭巧如是政治大學地政學系碩士，具備地政專業，曾任桃園市政府地政局科長、市府參議、民政局專委、主任秘書等職務，曾榮獲中華民國第24屆地政貢獻獎及2020年桃園市模範公務人員。

市府民政局表示，前區長呂緣積極推廣平鎮客家特色，於公所辦公環境、市民活動中心及休閒活動場域打造客語友善空間，並訂定每月28日為「平鎮客家日」，邀請里辦公處、社區及地方團隊共同響應客語推廣，讓平鎮成為一個充滿活力及客庄特色的行政區。

包括市議員陳韋曄、舒翠玲、市府民政局長劉思遠、平鎮區新任區長蕭巧如、卸任區長呂緣及平鎮區里長聯誼會長莊訓誠等均一同出席。

ET快訊
掛念「好久沒看到小孩」...三重警休假前2小時遇死劫
快訊／NCC組織法三讀！刪除萬年條款　委員最多連任一次、任期
星巴克新規定！　「座位保留15分鐘」阻佔位
快訊／全台警界大規模調整　78人名單曝光
快訊／7人退出！　TPBL選秀33新星名單出爐
瞬間畫面曝！40歲孕婦開車「急診車道」撞飛2行人
一家7口「3人車禍死亡」！爸爸剛過世　孤母心碎淚崩
機長急廣播「火山爆發了」！　他震驚拍下噴煙4500公尺瞬間
可不可關埔店現場曝　熟客震驚：擔心也中獎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

結合大地藝術節10週年！　月光海音樂會7月場不容錯過

台南勞工局結合五個市級總工會　致贈弱勢職災勞工家庭慰問金

嘉縣「暖心暖胃愛心待用餐計畫」　40間友善店家造福1400家戶

花蓮好物展落幕！3天營業額衝破500萬　7 ／26再衝1波

新興毒品花樣多 黃偉哲：要警覺不能讓青少年落入深淵

張麗善出席亞洲台灣商會年會　推動雲林國際接軌

南投好食券「正名再加碼至100元」　縣民緊急可到6大超商換購

嘉檢攜手移民署宣導反詐騙　破解詐騙話數再求證

嘉市警經絡調理舒緩員警身心　同步宣導反詐騙

嘉市打擊詐騙「LINE通報群組」　警銀攜手組詐金額達4111萬

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身

女兒請爸掌鏡錄影不受控　見他到處亂拍：不要運鏡

三軍儀隊撤出中正紀念堂大廳　國防部：已完成耐熱訓練

客人打烊前點餐！店員不爽徒手抓珍珠 可不可喊告

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　母嚇傻崩潰跪地

迷途柴犬被帶到派出所　警化身「狗保母」幫遛！

結合大地藝術節10週年！　月光海音樂會7月場不容錯過

台南勞工局結合五個市級總工會　致贈弱勢職災勞工家庭慰問金

嘉縣「暖心暖胃愛心待用餐計畫」　40間友善店家造福1400家戶

花蓮好物展落幕！3天營業額衝破500萬　7 ／26再衝1波

新興毒品花樣多 黃偉哲：要警覺不能讓青少年落入深淵

張麗善出席亞洲台灣商會年會　推動雲林國際接軌

南投好食券「正名再加碼至100元」　縣民緊急可到6大超商換購

嘉檢攜手移民署宣導反詐騙　破解詐騙話數再求證

嘉市警經絡調理舒緩員警身心　同步宣導反詐騙

嘉市打擊詐騙「LINE通報群組」　警銀攜手組詐金額達4111萬

台積電、鴻海上榜！　瑞銀亞洲「超級8」企業名單揭曉

兩岸經貿沒理由被阻礙　許舒博：陸與台商要「共享」機遇不是分享

台中木造矮房烈日竄火舌「濃煙直沖天際」　消防緊急馳援

「布丁焦糖色」行李箱視覺太療癒！隱藏式擴充機能爆買也裝得下

結合大地藝術節10週年！　月光海音樂會7月場不容錯過

孫安佐募資70萬「飛烏克蘭打仗」！狄鶯乾笑兩聲「7字」回應

男生碰大正妹「反倒不敢搭訕？」　她超衝擊：其他女同學都混熟了

吃下「18禁超辣洋芋片」　日本14名高中生集體送醫！業者火速道歉

銀行裝潢好華麗...愛逛街阿嬤「以為是百貨公司」　呆坐等候區

立院趕清倉！3重要官員缺席忘請假　韓國瑜笑虧「罰寫一百遍」

熊走路「超擬人」抬頭挺胸2腳跨步 遊客笑到併軌...網：工讀生出來喔！

地方熱門新聞

三重至鶯歌堤外便道完工　7／18中午開放通車

第12次全國童軍大露營台南文化采風國內外童軍都說讚

台水試水爆管　釀土石噴發30m

刑事鐵漢廖宗山榮退台南員警列隊歡送

南消二大聯手岱稜企業義消建功即時撲滅工廠火災

用文化幣暢遊台南古蹟把古蹟限定商品帶回家

7員工合計437歲　源順食品獲頒「友善信賴廠商」

台南市新任人事處長交接黃偉哲主持

雲林觀光工廠聯合促銷　展現產品魅力

廖宗山退休前南警威力臨檢掃蕩淨化治安

傳肯爺8／25高雄開唱！高市府揭2原因不借場地

即／中橫便道加開晚間班次　疏運梨山水果季

「茗謝光臨」民宿結合藝文展覽與公益

TPOC網路治安好感度聲量台南獲六都第一

更多熱門

相關新聞

和泰集團捐贈桃園1千趟yoxi接駁服務

和泰集團捐贈桃園1千趟yoxi接駁服務

和泰集團攜手和泰純青基金會，將公益計畫擴展至桃園市，15日捐贈1,000趟、市值逾35萬元的yoxi接駁服務。代表受贈的社會局陳寶民表示，期藉由這項移動公益，為弱勢民眾解決交通障礙，享有高品質又具安全性的暖心接駁服務。

桃園捷工局　徒步11 公里現勘棕線　

桃園捷工局　徒步11 公里現勘棕線　

詹江村爆：鄭文燦花千萬養冗員　王義川被提拔竟掏空桃園成罪人

詹江村爆：鄭文燦花千萬養冗員　王義川被提拔竟掏空桃園成罪人

29歲女國道跳車遭撞死　肇事駕駛曝車速95km

29歲女國道跳車遭撞死　肇事駕駛曝車速95km

29歲女國道突跳車遭撞死　媽驚站路肩目擊慘狀

29歲女國道突跳車遭撞死　媽驚站路肩目擊慘狀

關鍵字：

桃園平鎮區長蕭巧如

讀者迴響

熱門新聞

可不可分店被搞倒！「店員黑歷史」全被挖

快訊／花蓮賓利自撞！40歲前獅子會長拋飛亡

可不可加料女店員慘了　恐賠450萬！

日女大生「掀短裙」征服販賣機！20秒片吸780萬觀看

三重警殉職募款　新北警局長稱可領2300萬

離婚後爆劈腿2男！陳天仁遭轟「人設崩壞」回應

可不可女店員「徒手攪寒天」惡整客人　總部要告了

台灣最強高中生赴美打靶！突喊FxxK CHINA

蔡瑞雪半年掰了富二代男友！爆「豪門長輩反對」

病毒大爆發！　全家都中鏢

蕭淑慎夫爆騙簽約硬上多次！　性感歌手淚訴始末

陸正妹遊泰國遭分屍　34歲男澳門落網！

買不雅片改口　黃子佼翻法條求免責

雞蛋「最佳吃法」吸收率飆99%！營養師：一天要吃2到3顆

高雄女騎士停紅燈「自備法寶」遮陽　網讚爆

更多

最夯影音

更多

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面