地政專業歷練豐富　桃園平鎮區首位女區長蕭巧如就任

▲桃園平鎮區首位女區長蕭巧如（右）就任。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市平鎮區新任區長16日舉行宣誓就職暨交接典禮，由副市長蘇俊賓擔任監交。新任區長蕭巧如是前民政局主任秘書、也是平鎮區首位女區長；卸任區長呂緣服務公職35年，今年榮退，表示其公職生涯開始到結束，都在平鎮很圓滿。

副市長蘇俊賓感謝呂緣在任內帶領公所團隊，積極配合市府推動各項市政建設，讓平鎮區發展愈來愈好，期許未來在熟稔地方事務的新任區長蕭巧如帶領下，持續發揮服務市民精神，加速推動平鎮地方事務。

▲蕭巧如具地政專業，歷練豐富。（圖／市府提供）

平鎮區新任區長蕭巧如強調，將以同理心及柔軟身段，帶領公所團隊推動各項市政建設。蕭巧如是政治大學地政學系碩士，具備地政專業，曾任桃園市政府地政局科長、市府參議、民政局專委、主任秘書等職務，曾榮獲中華民國第24屆地政貢獻獎及2020年桃園市模範公務人員。

市府民政局表示，前區長呂緣積極推廣平鎮客家特色，於公所辦公環境、市民活動中心及休閒活動場域打造客語友善空間，並訂定每月28日為「平鎮客家日」，邀請里辦公處、社區及地方團隊共同響應客語推廣，讓平鎮成為一個充滿活力及客庄特色的行政區。

包括市議員陳韋曄、舒翠玲、市府民政局長劉思遠、平鎮區新任區長蕭巧如、卸任區長呂緣及平鎮區里長聯誼會長莊訓誠等均一同出席。