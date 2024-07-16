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結合大地藝術節10週年！　月光海音樂會7月場不容錯過

▲▼今年大地藝術節以「成為流動的邊界」為主題，國內外藝術家所創作5件作品分別坐落於台東、花蓮地區，歡迎遊客能在旅途中探尋到自己心儀的寶藏作品。（圖／東管處提供下同）

▲▼今年大地藝術節以「成為流動的邊界」為主題，國內外藝術家所創作5件作品分別坐落於台東、花蓮地區，歡迎遊客能在旅途中探尋到自己心儀的寶藏作品。（圖／東管處提供下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處「2024年東海岸大地藝術節」七月場「月光‧海」音樂會與創藝市集將於7月21日、22日熱鬧登場，活動將結合本次藝術作品與十周年限定的系列展覽，可為暑期超強藝術節，歡迎大家一起走進這精彩及驚喜連連的東海岸旅程。

▲▼今年大地藝術節以「成為流動的邊界」為主題，國內外藝術家所創作5件作品分別坐落於台東、花蓮地區，歡迎遊客能在旅途中探尋到自己心儀的寶藏作品。（圖／東管處提供下同）

今年6月21日開幕及22日的「月光‧海」音樂會售票場次，吸引了近五千多名遊客參與，活動現場氣氛熱烈，不僅嗨翻活動現場，也為整個花東地區帶來實質的經濟成長，搭配花東振興方案，許多民眾不遠千里，特地從南投、台中、台北各地前來參加這場夏日盛典，不僅促進了地方消費力，也帶動周邊旅遊人潮，為在地旅宿、餐飲等業者創造滿滿的商機。

▲▼今年大地藝術節以「成為流動的邊界」為主題，國內外藝術家所創作5件作品分別坐落於台東、花蓮地區，歡迎遊客能在旅途中探尋到自己心儀的寶藏作品。（圖／東管處提供下同）

2024年東海岸大地藝術節以「成為流動的邊界」為主題，邀請的國內外藝術家所創作5件藝術作品：《等待漲潮－mataktak大出》、《在海與山之間－漂流神》、《Jukun漁船》、《蕨處逢生Vitality in Ferns》、《癒室》皆已完成，分別坐落於台東、花蓮地區，歡迎遊客能在旅途中探尋到自己心儀的寶藏作品。

▲▼今年大地藝術節以「成為流動的邊界」為主題，國內外藝術家所創作5件作品分別坐落於台東、花蓮地區，歡迎遊客能在旅途中探尋到自己心儀的寶藏作品。（圖／東管處提供下同）

接下來7月21日售票場「流動的靈魂」及7月22日免費場「流動的火花」也將熱鬧展開，日本佛系歌手藥師寺寬邦、9m88、亂彈阿翔、HUSH、鄭興、百合花、黑旋風、陳永淘、島嶼、郁晴X米大吟唱隊等表演團隊都將與民眾一起流動在東海岸，感受在山海間滿滿的月圓能量。

▲▼今年大地藝術節以「成為流動的邊界」為主題，國內外藝術家所創作5件作品分別坐落於台東、花蓮地區，歡迎遊客能在旅途中探尋到自己心儀的寶藏作品。（圖／東管處提供下同）

今年是東海岸大地藝術節10周年，都歷遊客中心也持續進行10周年特展活動；其中包括台11女性影展，將於7月19日開始播放多部女性故事電影，這些影片將展現東海岸這片充滿美麗與挑戰的土地上，專屬台11線女性所蘊含的堅毅與韌性。

▲▼今年大地藝術節以「成為流動的邊界」為主題，國內外藝術家所創作5件作品分別坐落於台東、花蓮地區，歡迎遊客能在旅途中探尋到自己心儀的寶藏作品。（圖／東管處提供下同）

知名攝影藝術創作者徐明正老師也將在都歷遊客中心舉辦。

另外，知名攝影藝術創作者徐明正老師也將在7月21日至9月20日於都歷遊客中心舉辦「日月無相─2024徐明正攝影展」，這次展覽將展現徐明正老師在台東駐地超過40年的攝影功力，從十幾萬張照片中精選出30幀優秀作品，這些作品捕捉了東海岸多變的景緻，透過他獨特的攝影手法，完美呈現出這片豐饒土地的美麗與多樣性，讓遊客可以深入感受東海岸最純真的原始風貌。

▲▼今年大地藝術節以「成為流動的邊界」為主題，國內外藝術家所創作5件作品分別坐落於台東、花蓮地區，歡迎遊客能在旅途中探尋到自己心儀的寶藏作品。（圖／東管處提供下同）

▲▼光織屋【潛行山海的靈光展覽】，以及Sweetnight Kitchen的【10道世界料理美食嚐鮮&東海岸料理手繪食譜展】。

除了駐地創作、「月光‧海音樂會」，東海岸沿線的藝術工作者、工作室也推出一系列藝串行動，包括蘭調織女的【野菜時尚：從菜園到衣櫥的部落女力】、光織屋【潛行山海的靈光展覽】，以及Sweetnight Kitchen的【10道世界料理美食嚐鮮&東海岸料理手繪食譜展】，特別是對美食愛好者來說絕不能錯過。歡迎民眾趁著暑假期間攜家帶眷，搭配花東振興方案各種優惠措施一同來參與，共同振興花東觀光，親身體驗這片美麗的地方！

▲▼今年大地藝術節以「成為流動的邊界」為主題，國內外藝術家所創作5件作品分別坐落於台東、花蓮地區，歡迎遊客能在旅途中探尋到自己心儀的寶藏作品。（圖／東管處提供下同）

在大眾運輸方面，搭配月光‧海音樂會提供每場次來回接駁專車服務(採預約制)，請各位遊客搭乘前預約購票；另外推出「共乘東海岸」服務，透過官方Line於活動前7日預定，最高可享250元的乘車優惠；以上二項交通服務，都可提供外地遊客參加活動更多元及便利的選擇。

7月21日「月光‧海音樂會」售票場熱賣中：一般票購票詳情請洽Ibon 售票系統，團體票與旅宿業者票卷訂購請洽詢承辦單位台東曙光藝術工作室 landart.east@gmail.com陳小姐。

詳細資訊可至東管處大地藝術網站 https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/teclandart/zh-tw 查 詢，活動即時詳情請關注「東海岸大地藝術節」及「【Nga'ayho】你好，東海岸」FB粉絲頁。
 

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