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震後振興再一波「花蓮好物展」7／12-14 台北車站登場

▲▼「花蓮好物展」於7月12日至7月14日一連三天在台北車站1樓多功能展演區閃亮登場。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼「花蓮好物展」於7月12日至7月14日一連三天在台北車站1樓多功能展演區閃亮登場。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為揮別地震陰霾、提振花蓮經濟，花蓮縣政府帶領本地商圈伴手禮業者於7月12日至7月14日一連三天在台北車站1樓多功能展演區「花蓮好物展」閃亮登場。花蓮縣長徐榛蔚歡迎大家一起共襄盛舉，以實際行動支持花蓮走出震後困境，一起「重新出花」！

此次「花蓮好物展」邀請在地80家優質業者並分成「商圈魅力」、「洄瀾好禮」、「夜市美饌」、「農產精選」四大類，歡迎大台北地區民眾一起來感受花蓮伴手禮、農產品與夜市美食盛宴。

▲▼「花蓮好物展」於7月12日至7月14日一連三天在台北車站1樓多功能展演區閃亮登場。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

參與展售會業者包含豐興餅舖、洄瀾醬人、文旦復興等多家第二屆花蓮百大伴手禮金質獎業者、以花蓮特色打造生活用品的昇活樂陶陶、鎮一大理石等手工藝品業者，還有花蓮特色農特產品小農業者如德森農莊與朵栗栗農坊等，以及東大門夜市星級樂活名攤原香嘟論竹筒飯、福町本舖檸檬汁等攤商共襄盛舉。

徐榛蔚表示，0403強震對花蓮造成很大的影響，但我們花蓮的業者在震後仍持續努力向前邁進，展現花蓮的韌性。這次縣府將花蓮的特色伴手禮、農特產品與東大門夜市攤商帶到台北車站，非常感謝經濟部商業發展署的協助洽辦，共同促成這一次活動，讓大家看見花蓮依然美好，誠摯邀請且歡迎大家再次來到花蓮旅遊及感受花蓮的頻率。

▲▼「花蓮好物展」於7月12日至7月14日一連三天在台北車站1樓多功能展演區閃亮登場。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

觀光處處長張志翔也表示，震後縣府積極洽辦帶領伴手禮業者於台北捷運西門站、新北板橋宏匯廣場、台中草悟道與彰化鹿港等各縣市辦理伴手禮展售會，皆受到當地民眾的熱烈支持。同時也於第一時間向經濟部爭取辦理大型場域的展售會，積極協助本縣業者將產品銷出去，讓短期無法到花蓮的旅客能夠到現場為花蓮業者加油打氣。也希望民眾透過現場購買看見多元面貌的花蓮百大伴手禮，讓大家再次想起花蓮、想去花蓮，再次前往花蓮旅遊。

▲▼「花蓮好物展」於7月12日至7月14日一連三天在台北車站1樓多功能展演區閃亮登場。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

展售會現場安排多項加碼促銷活動。

展售會現場安排多項加碼促銷活動，包括當日消費累積滿1000元送花蓮Q版紅面鴨、消費滿100元即可獲得1點，累積滿5點可兌換50元購物金券以及打卡標註「#花蓮好物展」送花蓮小物等集客活動。

另外活動舞台也有花蓮商品促銷活動與產品介紹與現場安排即食座位區，讓民眾除了購買花蓮百大伴手禮外，也能直接品嘗東大門夜市的排隊小吃，歡迎民眾一同參與。

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