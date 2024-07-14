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台南水道博物館首支暑期營隊　聽故事、動手做、吃傳統枝仔冰認識老市區

▲台南山上水道博物館規畫了開館以來的首次一日營隊課程「遊山玩水夏季探索營」，用聽故事、動手做、吃傳統枝仔冰認識老市區。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南山上水道博物館規畫了開館以來的首次一日營隊課程「遊山玩水夏季探索營」，用聽故事、動手做、吃傳統枝仔冰認識老市區。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

玉二聖母不是天上聖母，台南山上曾經是很重要的黑糖產區，你知道這些故事嗎？一向被認為地理位置偏遠，位於深山中的山上區，過去只有一條聯外道路，而較晚被大眾認識，因此今年暑假，山上區的著名景點水道博物館規畫了開館以來的首次一日營隊課程「遊山玩水夏季探索營」。

活動與在地社區合作，用老社區巡禮、吃古早枝仔冰、DIY手做來認識山上老市區，也用玩的認識水道，攀上樹體驗水道。

▲台南山上水道博物館規畫了開館以來的首次一日營隊課程「遊山玩水夏季探索營」，用聽故事、動手做、吃傳統枝仔冰認識老市區。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局長謝仕淵指出，博物館的功能從過去的教育、研究、典藏、展示到現在還有休閒、娛樂等越來越多元化的服務，水道博物館這次的暑期營隊，除了發揮博物館精神，傳遞知識之外，更運用自身力量與影響力，帶動地方一起合作參與，將地方特色、文化、歷史推廣與傳承，不僅豐富了營隊課程，讓民眾有更多收穫，也讓大家看到博物館推動地方共同成長的無限潛力。

▲台南山上水道博物館規畫了開館以來的首次一日營隊課程「遊山玩水夏季探索營」，用聽故事、動手做、吃傳統枝仔冰認識老市區。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「遊山玩水夏季探索營」是台南山上花園水道博物館首度推出的一日營隊課程，在暑假期間總共辦理六個梯次，時間從上午9時30分至下午5時，課程內容包含與地方合作的走讀山上老市區(約1小時)、地方手作體驗、入園認識水道博物館，以及目前最熱門的攀樹體驗。滿6歲即可參加，未滿12歲需有成人一起報名，每人費用850元，包含水道博物館門票、講師費、材料費、餐點、保險等，課程中還會讓大家品嘗在地最出名的70年老冰店枝仔冰，既消暑又能透過吃來認識地方。

▲台南山上水道博物館規畫了開館以來的首次一日營隊課程「遊山玩水夏季探索營」，用聽故事、動手做、吃傳統枝仔冰認識老市區。（圖／記者林東良翻攝，下同）

館方表示，水道博物館啟用迄今已經接待近兩百萬人次遊客，為了讓這些旅遊量能外溢到社區，從開園之初就與地方企業、社區鄰里等一直維持著良好的互動，但因為缺乏資源，直到今年才在文化局支持下，有機會舉辦營隊活動，不僅走出博物館界線範圍，也帶領民眾認識山上區的發展脈絡，讓這裡的歷史人文得以傳承，機會相當難得，歡迎大家好好把握。

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台南水道博物館暑期營隊故事枝仔冰

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