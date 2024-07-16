首場「金標籤」認證城市路跑賽　「台北馬拉松」今開放登記全馬

▲「2024台北馬拉松」今年晉升為世界田徑總會（WA）「金標籤」認證規格賽事，今由台北市蔣萬安市長宣告活動正式開跑。（圖／台北市體育局提供）

記者袁茵／台北報導

「2024台北馬拉松」今年晉升為世界田徑總會（WA）「金標籤」認證規格賽事，重頭戲全、半程馬拉松將於12月15日在台北市政府前市民廣場開跑，而去年首度引進且廣受好評的「3公里歡樂早餐跑」將擴大舉行，更響應「2025雙北世界壯年運動會」推出「9公里世壯運加油組」。

台北市體育局16日下午舉辦2024台北馬拉松宣告記者會，體育局長王泓翔表示，體育局以最高規格的賽道規劃、人力、交通管制，並邀請世界頂尖菁英跑者參賽，賽事總獎金也較去年增加574萬，準備迎接2.8萬人參與金標籤級的「2024台北馬拉松」，歡迎民眾手刀報名。

王泓翔提及，全程馬拉松組限額9000名，自7月16日下午4時開放登記抽籤，半程馬拉松組則於8月9日下午2時採優先順序制開放報名；針對成績達標保障名額的跑者，已於7月5日開放上傳成績證明及報名登記；3公里歡樂早餐跑及9公里世壯運加油組業已於7月5日下午5時起開放報名，至9月30日截止。

台北馬拉松作為國內路跑屆頂級盛事，被眾多跑友視為年度期末考，每年參賽數人均爆滿，且隨著賽道、補給、交管、市民應援團逐年提升，跑者完賽成績也有顯著進步，去年達439人於3小時內跑完全馬、4135人於4小時內完賽，而半馬也有近千人在破百分鐘完賽，已是國內馬拉松賽事頂尖水準，而升格為「金標籤」等級賽事後，今年勢必迎來更多世界頂尖跑者及國內外一流選手齊聚首都賽道，讓這場台灣年度「路跑期末考」競爭更為激烈、賽事精彩可期。

台北市長蔣萬安致詞時指出，台北馬拉松歷經40年各界齊心努力，今年終於晉升為世界田徑總會（WA）「金標籤」認證賽事，也獲得國際碳足跡認證，成為金標籤級的「綠色馬拉松」，貫徹台北市「永續共融、希望首都」的施政理念。

蔣萬安說，今年賽事不僅延續去年廣受好評的「歡樂早餐跑」，更為明年登場的「2025雙北世界壯年運動會」先行暖身的「9公里世壯運加油組」，歡迎不分年齡、性別、族群的各地民眾，前來參與這場國際級的年度路跑「期末考」盛會。

而去年首度舉辦的「歡樂早餐跑」，吸引包括蔣萬安父子檔近5000名大、小朋友攜手參加，今年除加以延續外，更加開「9公里世壯運加油組」賽事，邀請退役菁英選手許績勝回娘家，再次重溫首都奔馳快感；許績勝自1986年即參加首屆臺北馬拉松，更連四屆奪下國內冠軍，最佳成績2小時17分15秒也為個人前三快紀錄，此次重返熟悉的賽場，許績勝更期許國內好手再加把勁，終結近30年的國內馬拉松紀錄，突破台灣成績、拉近與世界頂尖水平的距離。

台北馬拉松向來為國內外跑者憧憬的年度重點賽事，年年報名踴躍，去年全馬組別中籤率不到6成3，而為迎接金標籤里程碑、提供更多圓夢參賽機會，今年特推出限量1千組金標全馬限定官方紀念商品，凡報名該組，將能獲得大會免費提供的免抽籤保障名額，另還贈送限定版專屬官方商品衣物保管袋、毛巾衣、帽子、頭巾、Miir訂製款保溫杯，並享有賽事日專屬衣物保管車服務、補給包與個人專屬賽道英姿電子檔照片一組，名額有限、要搶要快。