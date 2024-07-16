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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠批北市府狼師案無作為　藍怒嗆：2023年綠議員為何一聲不吭？

▲▼ 0716 國民黨召開,停止政治抹黑,兒少保護修法不漏接,記者會-羅智強,李彥秀,徐巧芯,王鴻薇,賴士葆。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨團怒斥民進黨政治抺黑。（圖／記者黃克翔攝）

實習記者歐承翰／台北報導

台北市某私立幼兒園日前爆出教保員性侵女童，民進黨質疑市長蔣萬安不作為。對此，國民黨立法院黨團16日怒轟民進黨，為抹黑將兩個案件混為一談，且2023年時，對該案一聲不吭，如今卻義正嚴詞地批評，根本是政治鬥爭！黨團也強調，未來將提案修法，對於違法業者重罰並禁業。

國民黨立法院黨團16日舉行「停止政治抹黑兒少保護 修法不漏接」記者會。立委王鴻薇指出，綠營抹黑蔣市府晚一年才處理北市幼兒園性侵案，是把兩個案件混為一談。

王鴻薇說明，第一案的投訴在111年7月，當時蔣萬安未當選市長，而該案經北檢調查為不起訴處份。第二案的投訴則在112年7月，蔣市府接獲通報後便立刻調查，並在三個月內裁處法定的最重罰則，包含負責人、行為人終身不得任職、裁罰共133萬元、廢止幼兒園設立許可。

立委徐巧芯指出，她在2023年8月12日就曾針對此案舉行協調會，讓家長能夠直接跟市府官員對話，她並調閱出2023年關心此案的，只有她和民進黨議員洪婉臻，怒轟民進黨議員許淑華、立委吳沛憶現在批評蔣萬安不作為，講得義正辭嚴，但在2023年卻一聲不吭。

立委賴士葆說，民進黨利用兒少和家長心中痛做為政治操作的籌碼，藉由打此案件，降低鄭文燦涉貪對於民進黨的傷害。徐巧芯也呼籲民進黨，不要利用學童、家長行政治鬥爭。

立委李彥秀提到，現行的「教保服務人員條例」，對於幼兒保護仍不足，因為縱使涉及違法的教保服務人員，仍可以在調查期間內，暫時予以停職，卻無法避免停職的教保服務人員在不同機構間流竄，可能造成更多幼兒受害。她也表示，將提出「教保服務人員條例」修法，並在下個會期前提出，增訂「應將教保服務人員暫時停職情事通報地方主管機關，且其他機構不得聘任經暫時停職的教保服務人員」，為幼兒安全築起周延的防護網絡。

立委羅智強則說，未來修法的方向，會考慮保護兒童隱私，同時適當揭露加害者的資訊。他指控，民進黨過去為保護加害者修正許多法律，結果最後是讓受害者付出代價，法治的平衡需透過立法加以調整。他也希望，能夠追根究底，釐清真相並立法補足漏洞。

▼北市府挨轟狼師案無作為，國民黨團要求民進黨不要再政治抺黑。（圖／實習記者歐承翰攝）

▲▼北市府挨轟狼師案無作為，國民黨團記者會要求民進黨不要再政治抺黑。（圖／實習記者歐承翰攝）

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