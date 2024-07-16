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北市幼兒園狼師案「隔一年」才查　綠批柯、蔣踢皮球：將送監院檢舉

▲▼民進黨「 北市消極處理狼師 市長萬安家長不安 」記者會。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨「 北市消極處理狼師 市長萬安家長不安 」記者會。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北市某私立幼兒園爆出園長之子涉嫌猥褻、性侵女童，被害人數超過20人，狼師更拍攝600多部犯案影片，家長反映後園方隱匿未報，且長達一年的調查期間狼師未停職，仍持續犯罪。讓北市府備受質疑。民進黨今（16日）也召開記者會整理整起事件經過，並指出，柯文哲市府沒有依照教育部函示辦理，推給中央無法規處理狼師，蔣萬安市府有機會補救，卻應作為而不作為，教育局甚至推給家長沒跟教育局連絡，在傷口上灑鹽。呼籲蔣萬安從2022年首起案子全面徹查，我們也會考慮將該案送交監察院，對台北市政府提出糾正與彈劾。

對於相關案情，議員簡舒培表示，信義區幼園狼師案在2022年7月首案發生，當時的市長就是柯文哲，第一時間教育局竟只調閱監視器畫面，沒有更多的調查，放任這名教保員繼續留在幼兒園中，更離譜的是警方、園方、教育局，沒有一個單位通知家長。現在的教育局卻把責任推給中央沒有法規能讓狼師離開學校。但事實上，教育部2020年7月24日就發函給全台教育局，教保服務機關的人員，有疑似出現性平或兒少事件，可經過性平教育委員決議，讓教保人員離開教育現場，並等候調查以維護幼兒權益。柯文哲沒有依照教育部函示辦理，推給中央無法規處理狼師，根本是在說謊。

簡舒培強調，蔣萬安市府有機會補救，卻應作為而不作為，2023年3月1日《教保服務人員條例》新法實施，明定涉案人於調查期間必須停職。當時針對狼師的調查仍在進行中，結果幼兒園未將涉案人停職，市府也沒有積極要求。而且，教育局竟然到2023年9月，因為狼師再度遭司法調查時到幼兒園訪談，才發現2022年12月還有家長投訴，顯示台北市政府對此案完全沒有持續關注。

簡舒培補充，教育局完全放任不管，現在也毫無檢討，推給家長沒跟教育局連絡，台北市教育局的反應完全就是推卸責任。蔣萬安自己就是三寶爸，面對這樣的事件難道不用徹底調查，讓教育局說出這種不負責任的話，真的是在家長傷口上灑鹽。呼籲蔣萬安從2022年首起案子全面徹查，我們也會考慮將該案送交監察院，對台北市政府提出糾正與彈劾。

發言人吳崢表示，蔣萬安市長針對此事對外發言強調二項重點，其一，第一時間已介入處理，其二，是中央相關法規應修法，二項都是推託的說法，事件早在2022年發生，卻到2023年七月才處理，顯然並非第一時間即處理，雖 2022年的市長是柯文哲，但2023年新法上任，蔣萬安市長也沒有在第一時間採用新制等積極作為。

吳崢指出，同法第28條，對有疑似不法情事時，對相關人員應暫停職務或調離現有職務；再依《教保服務人員》第17條第三項，對涉案人員，應暫時停聘、停職，同法第33條第三項，應設立委員會調查，因此，2023年已是市長的蔣萬安，已有充分的法律途徑可以採行，可將涉案教保員調離現職或停職，相有法律也已給地方政府足夠的職權介入處理，一切在於地方主管機關是否願意承擔責任。

吳崢說，教育部在教保條例修法期間已函示，地方主管機關若認為個案上有需求，仍可將有疑慮的教保員調離現職，不論是柯前市府或蔣萬安市長，行政上都有充分法律授權的依據，不要胡扯法規不足，對此次狼師事件，呼籲柯文哲前市長負責政治責任，也要求蔣萬安市長應出來面對，不要閃躲責任。

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