蔣萬安曝「狼師案」6作為　重新檢視2022年7月柯市府處理過程

記者袁茵／台北報導

台北市信義區某私立幼兒園狼師案延燒，民進黨質疑前後任台北市長柯文哲、蔣萬安未於3個時間點立即處理，導致更多兒童受害。台北市長蔣萬安16日重申2023年7月後的6項作為，並提及2022年7月自己還未上任，但已請同仁檢視當時處理過程，如有需要檢討之處，會提改進方案。

被問到有關幼兒園狼師案，綠質疑「幼兒教育及照顧法」2023年3月1日上路後，蔣市府卻沒有作為？蔣萬安16日下午出席2024台北馬拉松宣告記者會時，再次表達對於幼兒園發生性侵案，他感到非常心痛，對於家長的擔憂與憤怒，也感同身受，要求市府在面對任何兒少防護案件，一定是即刻反應、橫向聯繫，火速查辦。

蔣萬安提及，外界的各項指控應該要本於事實，自己上任後第一次接獲通報是在2023年7月，而7月後的3個月內也做了6件事情，包括停止招生、對行為人及負責人停職、一對一聯繫家長協助轉托的需求，同時也廢止幼兒園的設立許可，以及終身不得再任職，並對負責人跟行為人依法處最高罰則。

蔣萬安指出，外界所指的另一項通報案是在2022年7月，「當時我還沒上任，但我已經請同仁檢視，當時接獲通報、也就是2022年7月處理的過程，如果有需要檢討改進的地方，就提出改進的方案。」如果需要中央修法部分，也會請同仁提出具體修法建議，並再次要求局處面對任何兒少保護事件，一定是即刻處理、火速查辦、橫向聯繫。

▼台北市長蔣萬安出席2024台北馬拉松宣告記者會。（圖／記者袁茵攝）