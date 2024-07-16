綠質疑「狼師案」柯文哲無作為　前社會局長：當時窮盡一切可能處理

▲民眾黨秘書長周榆修。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

台北市信義區某私立幼兒園狼師案延燒，民進黨質疑前後任台北市長柯文哲、蔣萬安未於2個時間點立即處理，導致更多兒童受害。時任台北市社會局長、現任民眾黨秘書長周榆修16日表示，當時柯市府確實是窮盡一切可能，在相關規定上，並沒有不作為。

民眾黨主席柯文哲16日上午7時30分依循慣例到立法院黨團開會，會議於9時左右結束，黨團也於2樓召開記者會表達對院會態度，但卻不見前台北市副市長、現任民眾黨團副總召黃珊珊與會，且也遲遲等不到柯文哲下樓；據了解，兩人於黨團會議結束後，私下仍在進行討論，因此直到9時30分左右柯文哲才離開黨團辦公室，但面對問題一概不回。

面對信義區某私立幼兒園狼師案，外界質疑2022年狼師就已經被司法調查，但柯市府卻放任繼續任教招生，導致更多孩童受害，當時柯市府作為究竟為何？周榆修回應，此案一開始發生在2022年，檢視當時的SOP，以教育局或社會局相關規定，「當時我們確實是窮盡一切可能，在相關規定上，不管是SOP或相關規定，並沒有不作為」。

周榆修提及，後來檢調在第一次案件發生時，也是不起訴處分，所以特別澄清當時並非不作為，「我們窮盡一切可能，在當時一切記有規定上處理。」而最後是狼師2023年7月陸續有不當情形。