雲林垃圾破袋抽檢「不合格率6成」　清潔隊員徒手分類辛苦畫面曝

▲台西鄉因垃圾車遭檢不合格，整車遭退，由清潔隊員逐一重新分類的作業。（圖／台西鄉公所提供，下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

為了提升垃圾處理效率，雲林縣環保局實施垃圾進場焚化前檢查，最近一週內，有北港、台西、口湖、麥寮、元長鄉鎮垃圾車共計5輛，因為不合格被拒絕進場。其中，台西鄉被退車後，由清潔隊員逐一重新分類，而這一幕辛勞的過程被拍攝並上傳網路，環保局也再度公告，將拒收未分類的垃圾。

環保局表示，此次抽檢僅為抽樣調查，若全面執行檢查，可能會有更多類似情況浮現。為推動減量化解決方案，環保局強調從今年3月起，已開始對16個鄉鎮進行隨機垃圾破袋檢查，發現多達1017個袋子中含有一項以上可回收資源或廚餘物質，顯示了近6成家庭尚未落實有效的垃圾分類。

▲台西鄉因垃圾車遭檢不合格，整車遭退，由清潔隊員逐一重新分類的作業。（圖／台西鄉公所提供，下同）

此外，雲林每天的垃圾處理量約350噸，透過zws製成燃料棒約120噸、南亞公司協助焚化約150噸、暫存打包約15噸、外運焚化約60噸，此外尚有莿桐、四湖、二崙、褒忠、東勢和土庫掩埋場，大約可處理每天的垃圾量。

為了有效推動減量化處理，環保局已宣布對於夾帶非垃圾品的抽檢標準將更加嚴格，並強調一旦發現夾帶不當物品，將會禁止其進入焚化廠處理。面對日益嚴峻的垃圾處理挑戰，環保局呼籲民眾共同配合，落實垃圾分類，未來除了拒收也不排除開罰，依廢清法可處1200元至6000元罰款且得連續處罰。

▲台西鄉因垃圾車遭檢不合格，整車遭退，由清潔隊員逐一重新分類的作業。（圖／台西鄉公所提供，下同）