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「2024雲警青春羽飛揚」聯誼賽　點燃200青少年運動熱情

▲雲林縣警察局與中華民國羽球協會攜手合作，舉辦「2024雲警青春羽飛揚」羽球聯誼賽，邀請全縣學生共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣警察局與中華民國羽球協會攜手合作，舉辦「2024雲警青春羽飛揚」羽球聯誼賽，邀請全縣學生共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

上屆東京奧運羽球項目中我國獲得亮眼成績，掀起羽球熱潮，隨著法國巴黎奧運即將舉行，雲林縣警察局與中華民國羽球協會攜手合作，舉辦「2024雲警青春羽飛揚」羽球聯誼賽，邀請全縣學生共襄盛舉。除推廣青少年參與體育活動，同時強調犯罪預防和交通安全的重要，且讓同仁聯誼「做健康快樂的警察」。

此次參加的隊伍有國小組8隊、高中組5隊、警政組7隊。學生年齡分布從國小到高中，吸引近200位學生與警察同仁同場較勁。雲林縣警察之友會理事長吳政憲與警察局長李建民一同開球，當場加碼1萬8千元，三天賽程分別為國小組、警政組、國高中組、國小組，總獎金高達4萬4元，各組別獎金不一，第一名獎金最高8千元。

中華民國羽球協會長張國祚表示，由於東京奧運羽球獲得佳績，加上體育轉播頻繁，接觸羽球的機會更多，加上羽球運動容易入門，因此參與的學校、教練及學生都明顯增加，民間企業也開始與學校長期建教合作，努力向下扎根，提供學生們良好的體育環境及資源，培養體育界的未來之星，對孩童、少年未來的升學也是另一種選擇。

雲林縣警察局局長李建民表示，此次活動結合暑期青春專案以及提倡員警休閒活動的兩項主軸合併辦理，尤其近幾年的大型賽事掀起全國人民的體育熱潮，不管大人或學生均可參與，學子們在求學階段有另一種選擇，讓生涯規劃更長遠。

李建民強調，感謝元進莊公司、鉅鵬機械公司、環山通公司、漢光農業生技、永健生技醫療器材、台旺食品工廠、匯竑阿薩姆奶茶國際等企業的贊助，企業的支持在體育發展上也占了很重要的位置。這場聯誼賽不僅是一場競技活動，更是警察與青少年之間的橋樑。期待透過活動，讓青少年學生能夠在身心健康的環境中成長，同時提高他們對犯罪預防和交通安全的意識。

▲雲林縣警察局與中華民國羽球協會攜手合作，舉辦「2024雲警青春羽飛揚」羽球聯誼賽，邀請全縣學生共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣警察之友會理事長吳政憲、雲林縣議員黃美瑤與警察局長李建民、交通隊隊長詹百平一同為賽事活力開球。（圖／記者蔡佩旻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

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