雲林10觀光工廠聯合促銷　64天活動展現優質產品魅力

▲雲林縣政府輔導雲林縣觀光工廠協會辦理「第二屆雲林縣觀光工廠聯合促銷列車活動」，今日舉辦啟動儀式記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府輔導雲林縣觀光工廠協會辦理第二屆「雲林縣觀光工廠聯合促銷列車活動」，今（16）日舉辦啟動儀式，會場展示觀光工廠優質產品。由雲林副縣長謝淑亞、雲林縣觀光工廠協會理事長曾士豐、各觀光工廠代表及知名飯店業者，共同盛邀全國民眾相約來雲林縣一同體驗雲林縣10家觀光工廠聯合促銷。

雲林副縣長謝淑亞表示，雲林縣目前有10家通過經濟部評鑑的觀光工廠，從2019年至2024年間，雲林縣總共有2家新成立的觀光工廠、1家國際亮點觀光工廠、2家優良觀光工廠，此次縣府輔導協助雲林縣觀光工廠辦理「第二屆雲林縣觀光工廠聯合促銷列車活動」，包括觀光工廠消費周周抽獎、聯合優惠活動，以暢玩雲林縣，體驗觀光工廠，促進國內旅遊。

▲通過經濟部評選的觀光工廠，福祿壽觀光酒廠。（圖／記者蔡佩旻攝）

建設處處長李俊興表示，雲林縣的觀光工廠有8成屬於食品、2成為生活用品，為推廣雲林縣觀光工廠知名度及促進縣內商機，輔導雲林縣觀光工廠協會辦理本活動，讓民眾體驗觀光工廠，了解產品製程與品牌故事，活動從2024年7月15日起至2024年9月17日止，除了觀光工廠聯合舉辦，也鼓勵跨業與縣內旅宿業者合作，達成共同促進商業繁榮。

▲通過經濟部評選的觀光工廠，大同醬油黑金釀造館。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣觀光工廠理事長曾士豐表示，雲林縣觀光工廠協會是由10家通過經濟部評選的觀光工廠，為大同醬油黑金釀造館、興隆毛巾觀光工廠、福祿壽觀光酒廠、丸莊醬油觀光工廠、台灣鯛生態創意園區、源順芝麻觀光油廠、良作工場農業文創館、塔吉特千層蛋糕大使館、雅聞峇里海岸觀光工廠、瑞春醬油觀光工廠共同組成。

「雲林縣觀光工廠聯合促銷列車活動」，凡到評鑑通過之觀光工廠販售部購物，憑發票即可掃QR code填寫資料，還有加碼回饋「結帳當下可享加價購DIY體驗折價券或折價卷體驗活動」。將在7月下旬開始舉辦周周抽活動及9月底線上直播成果發表並抽出最後大獎，包含三好國際酒店總統套房住宿卷、風華渡假旅館頂級住宿卷及劍湖山渡假大飯店貴賓套房住宿卷、郵政禮卷以及500元禮品或等值體驗券等眾多獎項。

▲「第二屆雲林縣觀光工廠聯合促銷列車活動」啟動儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）